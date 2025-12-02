Cum va circula transportul public din centrul capitalei în ziua inaugurării târgului de Crăciun

În ziua inaugurării târgului de Crăciun din capitală, circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni – str. A. Pușkin va fi sistată, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile adiacente, informează Primăria Municipiului Chișinău.

Potrivit unui comunicat al Primăriei, în perioada 5 decembrie 2025, începând cu ora 09:00 și până pe 6 decembrie 2025, ora 05:00 – circulația în perimetrul Pieței Marii Adunări Naționale (PMAN) va fi sistată.

Măsura a fost luată în legătură cu desfășurarea manifestărilor cultural-artistice dedicate Sărbătorilor de iarnă 2025-2026. Personalul liniar este la dispoziția călătorilor pentru a oferi informații suplimentare despre traseul rutelor de transport public în perioada enunțată.

„Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la Regulamentul circulației rutiere”, mai scrie Primăria.

Inaugurarea pomului și a târgului de Crăciun, din centrul Chișinăului, va avea loc vineri, 5 decembrie, a anunțat Primăria anterior. În PMAN, vor fi amenajate: scena, elemente decorative, zone foto, Căsuța lui Moș Crăciun, carusele pentru copii și un patinoar.