Cum s-a schimbat votul în R. Moldova timp de un an: scrutinele din 2024 VS scrutinul din 2025

Deși în 2024 doar 8 raioane au votat pentru opțiunea „Da” la referendumul privind aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană, la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în 24 de raioane cele mai multe voturi au fost oferite Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), o formațiune pro-europeană.

ZdG a comparat rezultatele finale de la referendum, din turul și turul II al prezidențialelor din 2024, dar și de la parlamentarele din 2025 și vă prezintă patru hărți care arată cum au votat cetățenii R. Moldova la aceste scrutine.

Ilustrație ZdG

În total, la referendumul din 2024, 50,46% din alegători s-au arătat pentru aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană, iar 49,54% – împotrivă.

În turul I al alegerilor prezidențiale din 20 octombrie, pentru Maia Sandu a votat 42,45% din populație, în timp ce pentru Alexandr Stoianoglo și-au dat votul 25,98% dintre alegători.

În turul II din 3 noiembrie, Maia Sandu a învins cu 55,41% de voturi. Alexandr Stoianoglo a fost votat de 44,59% de alegători.

La alegerile parlamentare din 28 septembrie, pentru PAS și-au dat votul 50,20% din cetățeni, iar Blocul Patriotic a luat 24,17%. Blocul „Alternativa”, Partidul Nostru și Partidul Politic „Democrația Acasă” au acumulat sub 10% – 7,96%, 6,20% și, respectiv, 5,62%.