Cum au votat cetățenii R. Moldova din SUA și Canada

În SUA au fost deschise 23 de secții de votare, la care au mers 10607 alegători. Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut aproape 90% din voturi (88.63% mai exact), pe locul doi fiind Blocul Patriotic cu 2.48%, urmat de Partidul Democrația Acasă cu 2.38% și Partidul Nostru cu 2.33%.

Sursa: pv.cec.md/preliminare

În Canada au fost deschise opt secții de vot, iar în total au votat 5770 de alegători. Cei mai mulți dintre aceștia au votat pentru PAS, care a obținut 86% din voturi, urmat de Blocul Patriotic cu 5%, Blocul Alternativa – 2% și Partidul Nostru cu 1.6%.

În total, în cadrul celor 301 secții de votare deschise peste hotare, inclusiv cele 4 destinate votului prin corespondență, și-au exercitat dreptul constituțional 281170 de alegători.

Dintre aceștia, 2055 au optat pentru votul prin corespondență:

1.162 în SUA,

555 în Canada,

286 în Suedia,

52 în Japonia.

La alegerile parlamentare din 28 septembrie, pentru PAS și-au dat votul 50,20% din cetățeni, iar Blocul Patriotic a luat 24,17%. Blocul „Alternativa”, Partidul Nostru și Partidul Politic „Democrația Acasă” au acumulat sub 10% – 7,96%, 6,20% și, respectiv, 5,62%.