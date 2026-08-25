Cum au fost gestionați banii pentru organizarea și desfășurarea parlamentarelor din 2025: lacunele și neconformitățile depistate în cadrul auditului public extern

Auditul public extern privind gestionarea de către Comisiei Electorale Centrale (CEC) a mijloacelor financiare alocate organizării și desfășurării alegerilor parlamentare din anul 2025 a conchis că nu au fost identificate neconformități semnificative. Totuși, au fost identificate unele lacune și neconformități, potrivit unui comunicat al Curții de Conturi a R. Moldova.

Raportul de audit al conformității arată că aproximativ 55% din totalul resurselor bugetare alocate Comisiei Electorale Centrale în 2026 au fost orientate spre organizarea scrutinului.

Auditul a relevat că sistemul de control intern managerial nu este pe deplin funcțional, situație care a generat unele neconformități și aspecte problematice în valorificarea alocațiilor bugetare destinate plății indemnizațiilor, inclusiv pe fondul vulnerabilităților identificate în sistemele informaționale utilizate, precum și în procesele de procurare a bunurilor și serviciilor și în alte procese conexe.

Deși nivelul de executare a mijloacelor bugetare aferente organizării și desfășurării alegerilor s-a îmbunătățit cu 8% comparativ cu scrutinul parlamentar precedent, crescând de la 90% la 98%, auditul a identificat dificultăți în procesul de fundamentare și planificare a bugetului. „Acestea au determinat, pentru anumite articole de cheltuieli, inclusiv indemnizații, materiale și remunerare, necorelarea sumelor planificate cu necesitățile reale”, explică Curtea de Conturi.

În ceea ce privește plata indemnizațiilor personalului electoral, au fost identificate iregularități admise de CEC și Î.S. „Poșta Moldovei” în procesele de gestionare și control. Astfel, auditul a constatat 39 de cazuri de neconcordanțe între datele de identitate din evidența CEC și cele din listele de plată ale operatorului contractat.

„Situațiile respective au fost determinate, în principal, de erori generate de factorul uman, inclusiv de intervenții neautorizate, precum și de deficiențe ale controalelor implementate în aplicațiile sistemelor informaționale utilizate”, a precizat Curtea de Conturi.

Auditul a constatat, de asemenea, lacune în mecanismele de verificare a îndeplinirii condițiilor de eligibilitate pentru desemnarea membrilor organelor electorale. Din cele 542 de cazuri testate, au fost identificate 42 de cazuri în care persoane care nu dețineau certificatul de calificare eliberat de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE), condiție obligatorie începând cu scrutinul din anul 2025, au fost desemnate neconform în calitate de membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare și ai consiliilor electorale de circumscripție electorală de nivelul al doilea. Valoarea indemnizațiilor achitate acestor persoane a constituit 115,1 mii lei.

Totodată, au fost evidențiate deficiențe ale sistemelor informaționale în ceea ce privește stocarea datelor referitoare la certificarea funcționarilor electorali, manifestate prin informații incomplete sau eronate în sistemul de certificare al CICDE, precum și prin incompletitudini în „Registrul funcționarilor electorali”, gestionat de autoritatea electorală.

Unele deficiențe au fost identificate și în procesul de planificare și realizare a achizițiilor publice.

„Consiliile electorale de circumscripție electorală de nivelul al doilea au efectuat procurări în sumă de 4,3 milioane lei în lipsa perfectării planurilor anuale de achiziții aferente organizării alegerilor. De asemenea, auditul a relevat documentarea insuficientă a justificărilor pentru procurarea unor bunuri și servicii prin aplicarea excepțiilor prevăzute de cadrul legal, deși unele dintre produsele respective erau disponibile în condiții concurențiale pe piață”, a explicat instituția.

În același context, a fost constatată economicitatea scăzută a unor achiziții efectuate descentralizat, prețurile pentru bunuri similare variind de până la trei ori între consiliile electorale de circumscripție electorală de nivelul al doilea. Totodată, au fost identificate omisiuni în evidența, raportarea și monitorizarea contractelor de achiziții publice.

Auditul a mai constatat că, ținând cont de statutul consiliilor electorale de circumscripție electorală de nivelul al doilea în perioada electorală, au existat unele blocaje tehnice în accesarea sistemelor guvernamentale de gestiune financiară, aspect care necesită clarificări exhaustive.

„Constatările auditului evidențiază necesitatea consolidării în continuare a mecanismelor de control intern managerial, a proceselor de planificare bugetară și achiziții publice, precum și a controalelor aferente sistemelor informaționale utilizate în gestionarea proceselor electorale, în vederea asigurării utilizării conforme și eficiente a mijloacelor publice alocate pentru organizarea și desfășurarea scrutinelor”, a punctat Curtea de Conturi.

Pe 28 septembrie 2025, cetățenii R. Moldova au votat pentru alegerea celor 101 deputați ai Parlamentului, legislatura a XII-a.În urma scrutinului, PAS a obținut majoritatea în Parlament cu 55 de mandate, urmat de Blocul Electoral „Patriotic”, care a obținut 26 de mandate. Blocul „Alternativa” a luat 8 mandate, iar Partidul Nostru și Democrația Acasă – câte 6 mandate.