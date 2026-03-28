LIVE TEXT Zelenski vine cu precizări după ce Rubio l-a acuzat de „minciună”: Kremlinul a transmis Kievului un „ultimatum”. Război în Ucraina, ziua 1494

UPDATE 18:45 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a clarificat, pe 28 martie, modul în care înțelege poziția Washingtonului privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, după ce secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a calificat drept „o minciună” declarația sa anterioară pe acest subiect, notează The Kyiv Independent.

Zelenski a declarat pe 26 martie că garanțiile de securitate oferite de SUA pentru Kiev ar fi condiționate de retragerea completă a Ucrainei din regiunea Donbas, inclusiv din teritoriile pe care încă le controlează.

„Americanii sunt pregătiți să finalizeze aceste garanții la nivel înalt odată ce Ucraina va fi gata să se retragă din Donbas”, a spus Zelenski.

Rubio a respins afirmația președintelui ucrainean în declarații făcute a doua zi presei: „Este o minciună. Și l-am văzut spunând asta și este regretabil că spune asta, pentru că știe că nu este adevărat și nu asta i s-a comunicat”, a declarat el.

„Ceea ce i s-a spus este evident: garanțiile de securitate nu vor intra în vigoare până la încheierea războiului, pentru că altfel te implici direct în război”.

Astăzi, Zelenski a venit cu unele precizări în cadrul unei conferințe de presă. Deși nu a contrazis afirmațiile lui Rubio, liderul ucrainean a subliniat că, în înțelegerea sa, „încheierea războiului” este echivalentă, în actualul cadru al negocierilor de pace, cu retragerea Ucrainei din Donbas.

Moscova a transmis Kievului un „ultimatum”, a spus Zelenski. Rusia „va pune capăt războiului doar după retragerea Forțelor Armate ale Ucrainei de pe întreg teritoriul regiunilor Donețk și Luhansk”.

La rândul lor, Statele Unite vor oferi garanții de securitate doar după încheierea războiului.

„Vom putea obține garanții de securitate din partea Statelor Unite nu până la încetarea focului, nu până la sfârșitul războiului, ci după ce trupele noastre vor părăsi Donbasul — acestea fiind condițiile pentru încheierea războiului”, a declarat Volodimir Zelenski.

Kievul a îndemnat Statele Unite să își asume garanții de securitate înainte de o încetare a focului, a declarat președintele ucrainean.

„Am spus că vrem să semnăm garanții de securitate înainte de încheierea războiului. Și acestea erau aproape gata. Dar partea americană a spus nu. Acest lucru va fi făcut doar la sfârșitul războiului”, a adăugat el.

UPDATE 15:13 Pe 28 martie 2026, în jurul orei 12:00, armata rusă a lansat atacuri asupra regiunii Sumî, fiind vizat orașul regional Șostka.

În urma bombardamentelor rusești, o tânără de 20 de ani a murit, iar sora ei în vârstă de 6 ani a fost grav rănită, anunță Parchetul General al Ucrainei.

„Procurorii, în cooperare cu alți reprezentanți ai organelor de drept, documentează consecințele atacului.

Sub conducerea procesuală a Procuraturii raionale Șostka, este desfășurată urmărirea penală privind comiterea unei crime de război soldate cu decesul unei persoane (alin. 2 art. 438 din Codul penal al Ucrainei)”, se spune în comunicat.

UPDATE 14:50 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns în Qatar.

„Securitatea reală se construiește pe parteneriat – îi apreciem pe toți și rămânem deschiși să îi sprijinim pe toți cei care sunt pregătiți să lucreze împreună pentru acest obiectiv”, a scris șeful statului ucrainean pe Facebook.

UPDATE 12:17 Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a respins afirmațiile președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu privire la garanțiile de securitate în schimbul retragerii forțelor ucrainene din regiunile Donețk și Luhansk, relatează Ukrinform.

Rubio susține că lui Zelenski i s-a explicat că garanțiile de securitate „nu vor intra în vigoare până la sfârșitul războiului”.

El a adăugat că garanțiile de securitate implică prezența trupelor pregătite să intervină și să asigure securitatea.

„Dar asta nu era condiționat de «dacă renunță la teritoriu». Nu știu de ce spune aceste lucruri,” a spus Rubio.

Președintele ucrainean a declarat recent că Statele Unite s-au oferită să acorde Kievului garanții de securitate în schimbul retragerii trupelor ucrainene din Donbas.

UPDATE 11:50 Peste 60 de drone au fost folosite de armata rusă în atacurile asupra regiunii Odesa, anunță președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Potrivit șefului statului ucrainean, „fiecare astfel de atac dovedește că Rusia nu are nicio intenție de a pune capăt războiului”.

„Noaptea trecută, rușii au lansat un atac masiv asupra Odesei. Nu a existat niciun scop militar – a fost pur și simplu teroare împotriva vieții civile. În atacul asupra orașului au fost folosite peste 60 de drone. Din păcate, pagubele sunt extinse. Printre obiectivele lovite s-au numărat o maternitate, clădiri rezidențiale obișnuite, precum și portul și infrastructura critică. Serviciile noastre continuă să activeze la fața locului oriunde este nevoie, oferind asistență (…).

Fiecare astfel de atac dovedește că Rusia nu are nicio intenție de a pune capăt acestui război. De aceea, orice relaxare a presiunii asupra sa este periculoasă. Iar eforturile coordonate de protejare a oamenilor și vieților vor ajuta, vor sprijini apărarea țării noastre și diplomația noastră. Mulțumesc tuturor partenerilor care lucrează cu noi și susțin poporul nostru. Lucrăm împreună cu toți pentru a oferi țării noastre mai multă putere și mai multe capacități de a proteja viața în Ucraina, în fiecare zi și în fiecare noapte: orașele și satele noastre, infrastructura noastră. Apărarea colectivă și acțiunile coordonate pot produce cele mai eficiente rezultate”, declară Zelenski.

UPDATE 09:48 În noaptea de 27 spre 28 martie, armata rusă a lansat un atac cu drone Shahed asupra regiunii Odesa. În urma bombardamentelor rusești, două persoane au murit, iar cel puțin 11 au fost rănite, anunță șeful Administrației militare a orașului Odesa, Serhii Lisak.

„(…) În total, în oraș: a fost înregistrată o lovitură asupra acoperișului uneia dintre maternități. În blocurile de locuințe au fost înregistrate distrugeri ale balcoanelor, deteriorări ale geamurilor și incendii la etajele superioare. În sectorul privat au izbucnit incendii în casele de locuit, acestea fiind lichidate. Au fost avariate peste 10 automobile (…).