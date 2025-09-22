CU SENS Mai multe persoane, inclusiv doi cetățeni finlandezi, reținute în dosarul privind dezordinile în masă, înainte de alegeri. Unii urmau să fie plătiți cu sume începând de la 400 de euro

În ajunul alegerilor parlamentare, organele de drept au reținut mai mulți bărbați, printre care doi cetățeni ai Finlandei, suspectați de organizarea dezordinilor în masă. În cadrul anchetei penale, s-a stabilit că aceștia au fost instruiți în tabere de gherile din Republica Srpska, regiunea autonomă din Bosnia și Herțegovina, de persoane conectate la gruparea paramilitară rusă Wagner, arată o anchetă a jurnaliștilor de la „CU SENS”.

CU SENS a aflat identitatea persoanelor reținute. Printre ei se numără indivizi certați cu legea, anchetați pentru viol, tâlhărie sau asalt în stil mafiot.

Pe 8 august 2025, oamenii legii au reținut doi bărbați, de 22 și 28 de ani, ambii cetățeni ai Finlandei, în timp ce lipeau afișe cu mesaje ce instigau la ură interetnică și religioasă, fiind suspectați de pregătirea dezordinilor în masă pe teritoriul R. Moldova. Ulterior, în cadrul anchetei penale s-a stabilit că unul dintre ei a participat la instruiri în tabere de gherile din Republica Srpska, regiunea autonomă din Bosnia și Herțegovina, potrivit CU SENS. Cauza penală în privința celor doi cetățeni finlandezi a fost conexată la dosarul privind pregătirea dezordinilor în masă, pornit în septembrie 2024. Aceștia pledează nevinovați.

Procurorii au declarat pentru sursa citată că tinerii urmau să primească sume începând de la 400 de euro pentru organizarea dezordinilor în masă.

Pe 12 august 2025, organele de drept au reținut alți trei bărbați din R. Moldova, care, la fel, ar fi fost antrenați în Bosnia și Herțegovina.

Ancheta integrală poate fi văzută aici: