CSM avertizează asupra „riscului sistemic de agresiune împotriva judecătorilor” și solicită intervenții legislative „urgente” de la Parlament și Guvern

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) informează că a solicitat Parlamentului și Guvernului modificarea Codului contravențional și a Codului penal pentru sancționarea expresă a ultrajului, agresiunii, amenințării și hărțuirii împotriva judecătorilor, precum și adoptarea măsurilor legislative necesare pentru crearea și funcționarea poliției judiciare, ca mecanism esențial de protecție a instanțelor și a actului de justiție.

CSM scrie că a constatat „o creștere alarmantă” a cazurilor de agresiune, intimidare și presiune asupra judecătorilor, inclusiv violență fizică în sălile de judecată, amenințări directe, hărțuire și campanii de intimidare în mediul online, „în special în cauze sensibile și de mare corupție”.

Conform sursei citate, în perioada 2025–2026 au fost înregistrate multiple incidente grave în instanțele din Chișinău, Căușeni și Bălți, unele soldate cu traumatisme fizice ale judecătorilor, confirmând existența unui risc real pentru securitatea magistraților și pentru independența justiției. CSM scrie că a condamnat public aceste fapte, a sesizat organele de urmărire penală și a promovat măsuri de securitate, inclusiv control sporit al accesului și dotarea instanțelor cu sisteme de protecție.

Totodată, CSM a subliniat că actualul cadru normativ nu oferă protecție suficientă judecătorilor, în lipsa unor norme contravenționale și penale speciale, anterior existente în legislația națională și consacrate în prezent în legislația altor state europene.

Cel mai recent caz de agresiune

Pe 29 ianuarie, o magistrată de la Judecătoria Chișinău a fost agresată joi, 29 ianuarie, în incinta instanței de către o „justițiabilă”. CSM a emis un comunicat în care „condamnă cu fermitate incidentul grav”. Cazul este documentat în prezent de către oamenii legii.

Potrivit Consiliului, astfel de acțiuni sunt „absolut inadmisibile într-un stat de drept și reprezintă un atac direct nu doar asupra unui judecător, ci asupra independenței justiției și a autorității puterii judecătorești în ansamblu”.

„Siguranța judecătorilor este esențială pentru buna funcționare a sistemului judiciar, cu atât mai mult cu cât aceștia exercită o muncă deosebit de complexă și de mare responsabilitate în serviciul statului și al societății.

Consiliul reiterează faptul că judecătorii trebuie să-și desfășoare activitatea într-un mediu sigur, lipsit de presiuni, amenințări sau acte de violență. Orice încălcare a acestor principii afectează grav încrederea publicului în justiție și valorile democratice”, se spune în comunicatu