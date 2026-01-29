UPDATE O magistrată a fost agresată în incinta unei instanțe. Judecătoria Chișinău cere „soluții eficiente pentru prevenirea unor asemenea situații”

UPDATE 17:10 Reprezentanții Judecătoriei Chișinău condamnă agresarea unei judecătoare în incinta instanței, făcând apel către autoritățile competente ca să identifice „soluții eficiente pentru prevenirea unor asemenea situații”.

„Astfel de fapte sunt inadmisibile într-un stat de drept și constituie un atac asupra independenței justiției și autorității puterii judecătorești. Siguranța judecătorilor este o condiție esențială pentru exercitarea actului de justiție, iar orice formă de violență sau intimidare afectează grav încrederea publicului în sistemul judiciar.

Judecătoria Chișinău face apel către autoritățile competente să identifice soluții eficiente pentru prevenirea unor asemenea situații și își exprimă sprijinul față de judecătoarea vizată, reafirmând angajamentul de a apăra independența justiției și valorile statului de drept”, se spune în comunicatul Judecătoriei Chișinău.

Știrea inițială:

O magistrată de la Judecătoria Chișinău a fost agresată joi, 29 ianuarie, în incinta instanței de către o „justițiabilă”. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a emis un comunicat în care „condamnă cu fermitate incidentul grav”. Cazul este documentat în prezent de către oamenii legii.

Potrivit Consiliului, astfel de acțiuni sunt „absolut inadmisibile într-un stat de drept și reprezintă un atac direct nu doar asupra unui judecător, ci asupra independenței justiției și a autorității puterii judecătorești în ansamblu”.

„Siguranța judecătorilor este esențială pentru buna funcționare a sistemului judiciar, cu atât mai mult cu cât aceștia exercită o muncă deosebit de complexă și de mare responsabilitate în serviciul statului și al societății.

Consiliul reiterează faptul că judecătorii trebuie să-și desfășoare activitatea într-un mediu sigur, lipsit de presiuni, amenințări sau acte de violență. Orice încălcare a acestor principii afectează grav încrederea publicului în justiție și valorile democratice”, se spune în comunicatul CSM.

Totodată, reprezentanții Consiliului reiterează importanța creării Poliției Judecătorești, subiect discutat anterior la nivel instituțional, ca „o măsură necesară pentru consolidarea securității instanțelor judecătorești și a actului de justiție”.

„În acest context, CSM atrage atenția sporită a tuturor actorilor politici și instituționali asupra actualității acestei problematici și asupra necesității identificării urgente a unor soluții eficiente, pentru a preveni repetarea unor asemenea situații regretabile și pentru a asigura respectarea principiilor statului de drept.

Consiliul își exprimă sprijinul față de judecătoarea vizată și reafirmă angajamentul său de a apăra independența justiției, demnitatea profesiei de judecător și valorile fundamentale ale unei societăți democratice”, subliniază CSM.

Diana Fetco, șefa Secției Comunicare și Protocol a Inspectoratului General al Poliției, a precizat pentru Ziarul de Gardă că incidentul a fost înregistrat, iar „polițiștii întreprind acțiuni de documentare în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor”.

Am întrebat reprezentanții Judecătoriei Chișinău cine este judecătoarea care a fost agresată. Vom reveni cu detalii imediat ce le vom primi.