Controale periodice și cerințe stricte privind bunăstarea animalelor: Parlamentul a adoptat proiectul noii legi privind activitatea grădinilor zoologice

Parlamentul a adoptat, în prima lectură, proiectul noii legi privind activitatea grădinilor zoologice. Documentul introduce reguli controale periodice și cerințe stricte privind bunăstarea animalelor și siguranța vizitatorilor, potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului.

Proiectul, prezentat de secretara de stat a Ministerului Mediului, Victoria Gratii, reglementează și procedurile de achiziționare, transport și înregistrare a animalelor sălbatice.

Astfel, fiecare animal va fi inclus într-un registru electronic, care va conține informații detaliate despre fiecare specie și animal în parte.

„Totodată legea pune accent pe rolul educațional, științific și de conservare al grădinilor zoologice. Acestea vor elabora și implementa strategii proprii pentru conservarea biodiversității și vor putea participa la proiecte și granturi în domeniul protecției mediului”, se precizează în comunicat.

Proiectul va fi examinat în lectura a doua, iar după adoptare, legea va intra în vigoare la șase luni de la publicare, înlocuind cadrul legal din 2007.

Autorizarea și supravegherea vor fi realizate de Agenția de Mediu si Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.