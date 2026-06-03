Constantin Șestacov preia funcția de director general interimar al S.A. „CET-Nord”

Agenția Proprietății Publice (APP) informează că, Consiliul Societății pe Acțiuni CET-Nord a luat act de cererea de demisie depusă de Marian Brînza, director general al societății, ceea ce determină încetarea contractului de management începând cu 2 iunie 2026.

Astfel, a fost desemnat un nou director interimar.

„Începând din 3 iunie, acționarul unic, Agenția Proprietății Publice îl desemnează pe Constantin Șestacov în funcția de director general interimar al societății”, anunță APP.

Potrivit Agenției, Constantin Șestacov deține experiență în gestionarea proceselor interne și în coordonarea activităților operaționale ale companiei, având competențele necesare pentru exercitarea acestei funcții.

Marian Brînza a deținut funcția de director general al S.A. „CET-Nord” din septembrie 2025 până în iunie 2026.

Societatea pe Acțiuni „CET-Nord” este o entitate cu capital de stat și reprezintă o entitate de interes public la nivel național. Societatea este principalul producător de energie termică și electrică din municipiul Bălți, care a construit și pus în funcțiune prima stație de cogenerare cu motoare de ardere internă din R. Moldova.