Marian Brînza, declarat câștigătorul concursului pentru funcția de director general al CET-Nord. A avut un singur contracandidat

Marian Brînza a fost declarat câștigătorul concursului pentru funcția de director general al S.A. „CET-Nord”. Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat că, în baza deciziei Comisiei de concurs din 10 septembrie, punctajul total acumulat de Brînza, care a asigurat din 2022 interimatul funcției, a fost de 9,54 din 10.

Până la expirarea termenului de depunere pentru concursul privind ocuparea funcției de director general al Societății pe Acțiuni „CET-Nord”, au fost înregistrate 3 dosare ale candidaților.

În urma verificării dosarelor conform cerințelor Regulamentului, un dosar nu a întrunit condițiile de participare. Astfel, la următoarea etapă a concursului, proba interviului, au fost admiși doi candidați: Mihail Bordeniuc și Marian Brînza.

Concursul s-a desfășurat în câteva etape:

4 august – 22 august 2025, ora 12:00 – perioada de depunere a dosarelor pentru participarea la concurs.

28 august 2025 – evaluarea de către Comisia de concurs a dosarelor depuse, preselecția candidaților pentru etapa a II-a.

10 septembrie 2025, ora 11:30 – proba interviului, expunerea viziunii, totalizarea rezultatelor de către Comisia de concurs.

Potrivit CV-ului publicat de APP, din martie 2022, Marian Brînza a asigurat interimatul funcției. Acesta a fost detașat la solicitarea Ministerului Economiei și Infrastructurii, în martie 2018, în funcția de director general al S.A. „CET-Nord”, pentru patru ani.

În perioada 2009-2018, acesta a fost șef-adjunct al Direcției Generale Teritoriale „Nord” a Centrului Național Anticorupție. Brînza a fost anterior șef-adjunct al filialei Bălți a S.A. „RED-Nord”. A ocupat funcția de inspector principal și inspector superior în cadrul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției, Inspectoratul județean de poliție Bălți, în perioada 1999 – 2007.

Societatea pe Acțiuni „CET-Nord” este o entitate cu capital de stat și reprezintă o entitate de interes public la nivel național. Societatea este principalul producător de energie termică și electrică din municipiul Bălți, care a construit și pus în funcțiune prima stație de cogenerare cu motoare de ardere internă din R. Moldova.

Conform datelor publice, 2023 a fost primul an, din ultimii cinci, când compania a înregistrat profit – peste 45 de milioane de lei.