Consiliul Electoral Central al Găgăuziei și-a început activitatea. Joi a avut loc prima ședință: „Începe o nouă etapă în pregătirea alegerilor regionale din UTA Găgăuzia”

Prima ședință de constituire a Consiliului Electoral Central al Găgăuziei (CECG) a avut loc joi, 17 septembrie, a anunțat Comisia Electorală Centrală (CEC).

CECG este organul electoral responsabil de organizarea și coordonarea proceselor electorale pentru alegerile deputaților în Adunarea Populară a Găgăuziei și ale Guvernatorului (Bașcanului) Găgăuziei, care vor avea loc la 15 noiembrie 2026.

Ședința a fost condusă de Svetlana Colesnic, președinta interimară a CECG, desemnată prin hotărârea CEC.

În cadrul ședinței, membrii Consiliului au ales, prin vot, secretara CECG, Elena Ghiumiușliu.

De asemenea, au fost discutate aspecte organizatorice privind activitatea Consiliului și acțiunile care urmează a fi întreprinse pentru buna pregătire și desfășurare a celor două scrutine din 15 noiembrie.