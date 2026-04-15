Congresul Civic condus de Mark Tkaciuk se retrage din fracțiunea parlamentară Alternativa. Anunțul a fost făcut de către formațiune pe 15 aprilie, la câteva zile după ce Ion Ceban a anunțat că Partidul Mișcarea Alternativă Națională (MAN), pe care îl conduce, părăsește blocul Alternativa, dar că rămâne în fracțiunea parlamentară.

Potrivit lui Tkaciuk, partidul „nu înțelege sensul existenței unei astfel de fracțiuni parlamentare, în care membrii săi declară cu voce tare că «nu mai poartă responsabilitatea pentru acțiunile și declarațiile colegilor din grup», și totuși rămân împreună”.

„Întotdeauna și pretutindeni, fracțiunile parlamentare au fost și sunt create pentru a reuni politicieni cu viziuni politice comune, pentru a apăra împreună aceste viziuni sau, cel puțin, tot ceea ce s-a promis împreună alegătorilor în timpul alegerilor. Există viziuni comune, există obiective și strategii comune, există o responsabilitate comună pentru fiecare cuvânt rostit, pentru fiecare promisiune electorală – înseamnă că există o fracțiune. Nu există toate acestea? – Înseamnă că nu există fracțiune”, se arată în comunicat.

Potrivit adresării, „orice ambiguitate este inadmisibilă”, air retragerea din „Alternativa” este „singurul mod moral acceptabil de a răspunde în mod onest și deschis pentru toate declarațiile noastre, pentru toate acțiunile noastre trecute și viitoare, pentru toate promisiunile enunțate în programul electoral”.

Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), a anunțat vineri, 10 aprilie, că formațiunea pe care o conduce se retrage din blocul politic „Alternativa”, constituit înainte de alegerile parlamentare din 2025. Acesta a precizat că deputații MAN vor continua să activeze în cadrul fracțiunii parlamentare.

„Partidul MAN, deși este astăzi parte a fracțiunii în Parlament, rămâne să se conducă după propriile principii de dezvoltare a țării. Iată de ce, MAN își asumă și se retrage ca parte componentă a blocului, dar rămâne în fracțiunea parlamentară. Deputații MAN se vor conduce și se vor expune conform deciziilor luate strict cu colegii din cadrul partidului MAN și nu răspund pentru activitatea și declarațiile celorlalți reprezentanți ai partidelor. Ne disociem de orice acțiuni și declarații care contravin intereselor oamenilor și cursului de integrare europeană”, a declarat Ion Ceban într-un mesaj video publicat pe Facebook.

La 31 ianuarie, într-o conferință de presă, Ion Ceban, președintele Partidului Mișcarea Alternativă Națională (MAN), Alexandr Stoianoglo, ex-candidatul Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM) la alegerile prezidențiale, Ion Chicu, președintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) și Mark Tkaciuk, președintele Partidului Acțiunii Comune – Congresul Civic (PACCC), au anunțat că „își unesc forțele” pentru a pune bazele unui Bloc Politic pentru care „integrarea europeană este obiectiv major al țării”.

În urma alegerilor parlamentare din 2025, Blocul Alternativa a acces în Parlament.