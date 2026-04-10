Reacția lui Ion Chicu la retragerea MAN din Blocul Alternativa: „De jure, bloc politic nu mai există de la alegerile parlamentare”

Ion Chicu, președintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, care a făcut parte din Blocul electoral „Alternativa” la alegerile parlamentare din 2025, a declarat că a „luat act” de anunțul lui Ion Ceban despre părăsirea partidului Mișcarea Alternativă Națională (MAN) a blocului politic.

„Noi am discutat acest aspect. Vreau pe această cale să mulțumesc tuturor colegilor din Blocul Alternativa pentru activitatea lor și domnului Ceban. Ne-am înțeles ca activitatea parlamentară să se desfășoare în cadrul unei fracțiuni comune, pentru că în cadrul alegerilor parlamentare noi am avut un program comun, am venit cu promisiuni comune și ne vom strădui ca aceste angajamente să le implementăm. Dacă vorbim despre activitatea extraparlamentară, este clar că fiecare partid componentă a fostului Bloc Alternativa, își va efectua activitatea reieșind din programul și viziunile sale”, a declarat Chicu.

Anterior, Ceban a declarat că decizia MAN a fost consultată cu toți ceilalți lideri ai blocului Alternativa – Alexandr Stoianoglo, Ion Chicu și Mark Tkaciuk, ajunși deputați în parlament pe listele blocului. Totodată, decizia de retragere, din spusele lui Ion Ceban, a fost consultată și cu cetățenii.

„Vreau să specific faptul că în conformitate cu legislația R. Moldova, imediat cum s-au finalizat alegerile parlamentare, bloc electoral nu mai există, iar de la 1 ianuarie 2026 au intrat în vigoare noile reglementări care prevăd că blocurile politice urmează să se înregistreze la Comisia Electorală Centrală. Nu am fost să ne înregistrăm, deci, de jure, bloc politic nu mai există de la alegerile parlamentare”, a mai spus Ion Chicu.

PDCM, creat cu participarea foștilor membri PDM

În pragul alegerilor din 2025, ZdG realizat profilul formațiunilor participante la scrutin. La 31 ianuarie, într-o conferință de presă, Ion Ceban, președintele Partidului Mișcarea Alternativă Națională (MAN), Alexandr Stoianoglo, ex-candidatul Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM) la alegerile prezidențiale, Ion Chicu, președintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) și Mark Tkaciuk, președintele Partidului Acțiunii Comune – Congresul Civic (PACCC), au anunțat că „își unesc forțele” pentru a pune bazele unui Bloc Politic pentru care „integrarea europeană este obiectiv major al țării”.

În urma alegerilor parlamentare din 2025, Blocul Alternativa a acces în Parlament.

Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, a apărut în 2021, beneficiind de migrarea mai multor foști membri ai Partidului Democrat al lui Plahotniuc. Președintele formațiunii, Ion Chicu, este și el o figură veche în politica din R. Moldova, de-a lungul anilor făcând parte din echipe susținute de diverse partide. A fost șef de departament și apoi viceministru al Finanțelor în guvernul comunist condus de Vasile Tarlev. În 2018, a fost secretar de stat și ulterior ministru al Finanțelor într-un guvern controlat de Partidul Democrat din Moldova, condus în acea perioadă de Vladimir Plahotniuc. În iulie 2019, a devenit consilier al președintelui Igor Dodon, iar în noiembrie același an, după ce Guvernul condus de Maia Sandu a căzut, Ion Chicu a fost înaintat de Igor Dodon la funcția de prim-ministru și învestit în funcție cu votul deputaților socialiști și democrați.

Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, condus de Chicu, are trecut în statut drept obiectiv „integrarea R. Moldova în UE”.

„Republica Moldova își are viitorul în familia unită a țărilor europene. Integrarea statului nostru în UE este și unica soluție pentru a depăși problemele economice cu care se confruntă țara, dar și de a păstra statalitatea”, se arată în programul partidului.

Totodată, în mai 2024, partidul condus de Ion Chicu a semnat, alături de alte partide, Pactul pentru Europa, un acord cu privire la promovarea integrării europene a țării.

În iunie 2024 însă, Ion Chicu a declarat boicot referendumului privind aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană.



„Este mai bine să avem la sfârșitul referendumului 90% din voturi „Da”, iar participarea doar 30%, adică nu a trecut, decât să avem 51% la 49%, dar participarea 35% și referendumul să treacă. Matematica e simplă”, a explicat Chicu.