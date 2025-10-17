Conferință de presă de „totalizare” a celor doi foști miniștri ai Muncii și Protecție Sociale, Alexei Buzu și Marcel Spatari

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu și Marcel Spatari, deputat pe lista PAS și predecesorul lui Buzu la minister au susținut o conferință de presă astăzi, 17 octombrie.

Buzu a declarat că a dorit să facă o „totalizare a celor patru ani a mandatului de la minister. Împreună cu Marcel spunem că au fost doi miniștri, dar un singur mandat și am considerat oportun să venim ambii în fața voastră și să facem o concluzie în ceea ce privește asistența socială și politicele din domeniul muncii”, a declarat ministrul.

Cei doi, fiind întrebați de jurnaliștii prezenți la conferința de presă despre cine ar putea conduce Ministerul Muncii și Protecției Sociale, atât Buzu, cât și Spatari au declarat că decizia îi va aparține noului prim-ministru și că „indiferent cine va fi ministru, eu, cel puțin, voi acorda tot sprijinul din poziția de deputat”, a declarat Marcel Spatari.

„În R. Moldova avem probleme structurale destul de acute, vorbim de tendințele demografice, aspecte complicate legate de munca informală, de o participare destul de joasă pe piața muncii, inegalități, sărăcia și protecția copiilor. Aceste provocări structurale au fost amplificate destul de mult de crizele și șocurile externe cu care s-a confruntat R. Moldova în ultimii patru ani. Obiectivele care au fost trasate pentru mine și Marcel s-au rezumat la două aspecte importante. În primul rând, a trebuit să facem față crizelor și să fim aproape de famiiliile din țară, de refugiații din Ucraina și în același timp, să demarăm reforme profunde, structurale pentru a reduce vulnerabilitățile din țară”, a menționat Alexei Buzu.

Fostul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari a precizat că „politicile de la minister au avut o continuitate, ceea ce s-a început în 2021 a fost continuat pe parcursul anilor. Eu îmi amintesc de acea conferință de presă din ianuarie 2023 când a fost făcută schimbarea la conducerea ministerului și atunci am promis că reformele începute vor continua și o să fie făcute reforme noi”, a menționat deputatul PAS.

În cadrul conferinței de presă Spatari a punctat că principala provocare în 2021 erau veniturile mici ale pensionarilor și a multor lucrători plătiți cu salariul minim. „Una dintre promisiunile Guvernului era de a crește substanțial pensia minimă. În perioada 2021-2025 pensia minimă pentru limita de vârstă a fost majorată de aproximativ 2,5 ori, de la 1188 de lei în 2021, la 3055 de lei anul acesta și suplimentar a mai fost adăugată o nouă valoare a pensiei minime pentru persoanele care au un stagiu de cotizare de cel puțin 40 de ani și care constituie 3300 de lei. În rezultat, avem datele de la 1 octombrie 2025. Pensia medie pe sistem este 4419 lei și suplimentar, ministerul a introdus o nouă formă de pensionare și anume pensionarea anticipată pentru carieră lungă pentru persoanele care au muncit mult timp și astăzi avem 3729 de beneficiari, iar pensia medie pentru aceștia este 7971 de lei”, a declarat Spatari.

La fel, fostul ministru a punctat că au fost negociate acorduri de pensii cu alte state pentru moldovenii care lucrează în alte state și se pensionează. „Avem semnate acorduri cu 20 de state, dintre care 18 sunt, deja, în vigoare, iar două urmează să intre în vigoare. În ultimii ani au intrat în vigoare acorduri cu Grecia, Spania și de la 1 septembrie acordul cu Italia, foarte important, pentru că avem o diaspora mare acolo. Acest acord va permite ca pensiile să fie calculate în ambele state și moldovenii să beneficieze de o pensie proporțională cu anii lucrați în cele două țări”, a specificat Spatari, care a adăugat că „ne dăm seama că veniturile multor pensionari sunt, încă, destul de reduse față de costul vieții și în măsura posibilităților guvernele Gavrilița și Recean au acordat sprijin suplimentar pentru pensionari, aproape în fiecare an. În 2022 circa 660 de mii de pensionari au beneficiat de o plată unică de 1500 de lei. În 2023 56 de mii de pensionari cu pensii foarte mici au beneficiat de o plată unică de 3000 de lei, iar anul trecut 31 de mii de pensionari au primit 2300 de lei fiecare”, a declarat fostul ministru.

Marcel Spatari s-a referit și la programul „Ajutor la contor”, care oferă compensații cetățenilor pentru facturile la energie. „În contextul crizelor energetice, am compensat substanțial facturile la termie, gaze naturale, electricitate. Peste 720 de mii de familii. Majoritatea familiilor din țară au beneficiat lunar de compensații în sezonul rece. Bugetul a fost foarte semnificativ pentru ultimii trei ani. Acesta a fost acoperit aproape jumătate din fonduri externe, datorită sprijinului Uniunii Europene și a statelor membre ale uniunii. Pe lângă compensații, Guvernul a oferit și vouchere pentru eficiența energetică. Peste 12 mii de familii au beneficiat de vouchere de circa 6000 de lei pentru a-și cumpăra echipamente de încălzire sau pentru alte achiziții de electrocasnice eficiente energetic”, a menționat deputatul.