Conceptul reformei administrației publice locale, discutat în toată țara. Peste patru mii de aleși locali și cetățeni au venit cu sugestii și recomandări

Guvernul anunță că a consultat viziunea privind reforma administrației publice locale în toate raioanele R. Moldova și în UTA Găgăuzia, în perioada 9 februarie – 18 martie 2026. La discuții au participat peste 4500 de aleși locali și cetățeni, care au venit cu sugestii și recomandări pentru a fi incluse în conceptul reformei.

Conform unui comunicat al Cancelariei de Stat, reprezentanții Guvernului au prezentat principalele schimbări preconizate, etapele reformei și impactul acesteia asupra dezvoltării comunităților.

„Totodată, au fost discutate măsurile de simplificare a procesului de amalgamare voluntară a primăriilor, precum și redefinirea rolului raioanelor în noua structură a administrației publice locale. Obiectivul principal al reformei este construirea unor primării mai puternice, capabile să accelereze dezvoltarea localităților, să crească nivelul de trai al cetățenilor și să aducă serviciile publice mai aproape de oameni”, se arată în comunicatul Cancelariei de Stat.

În paralel, Guvernul menționează că au avut loc consultări publice privind modificările legislative pentru simplificarea procesului de amalgamare voluntară.

„Guvernul mizează pe amalgamarea voluntară a primăriilor, pornind de la premisa că aleșii locali și comunitățile cunosc cel mai bine modul în care pot coopera pentru a-și consolida capacitățile și a-și uni eforturile pentru dezvoltare”, potrivit comunicatului.

Modificările propuse prevăd mai multă flexibilitate în procesul de amalgamare voluntară, inclusiv în modul de consultare a cetățenilor. De asemenea, acestea vizează debirocratizarea procedurilor; eliminarea mai multor documente care trebuiau elaborate de autoritățile publice locale; excluderea obligației organizării alegerilor anticipate până la alegerile generale locale din 2027; oferirea unei flexibilități mai mari în stabilirea centrului administrativ.

Pachetul de modificare a legii cu privire la amalgamarea voluntară urmează să fie promovat în Guvern săptămâna viitoare.

„Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în acest proces de consultări. Sunt sigur că vom face echipă comună, echipă mare, pentru această schimbare care este așteptată de cetățenii noștri. Să avem primării puternice pentru comunități dezvoltate și servicii mai bune pentru oameni”, a spus Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu.

Conceptul reformei administrației publice locale va fi definitivat și făcut public în perioada următoare, ulterior urmând să fie supus consultărilor largi. Elaborarea pachetului legislativ și prezentarea acestuia în Parlament sunt planificate pentru toamna anului 2026, potrivit Cancelariei de Stat.