Reforma administrației publice locale, discutată cu cetățenii din alte nouă raioane

Reprezentanții Guvernului au mers în alte nouă raioane, în perioada 16-20 februarie 2020, pentru a discuta despre reforma administrației publice locale (APL). Executivul a organizat consultări publice privind reforma APL în raioanele Edineț, Dondușeni, Rîșcani, Glodeni, Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă, Hîncești și Ialoveni, potrivit unui comunicat de presă emis de Cancelaria de Stat.



Săptămâna trecută, reforma a fost consultată în șapte raioane: Drochia, Soroca, Nisporeni, Florești, Sângerei, Cantemir și Cahul.

Guvernul îndeamnă cetățenii să se „implice activ” în procesul de consultare publică. Sugestiile pot fi expediate și la adresa electronică: [email protected].

Anterior, au avut loc consultări cu organizațiile primarilor – Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) și Centrul pentru Administrație Locală Europeană (CALE), președinții de raioane, șefii Oficiilor Teritoriale ale Cancelariei de Stat, parteneri de dezvoltare, organizații ale societății civile, membrii Comisiei parlamentare pentru administrație publică și dezvoltare regională, fracțiunile parlamentare și reprezentanții partidelor extraparlamentare.

Guvernul a dat start oficial, în luna ianuarie, reformei administrației publice locale. Anunțul a fost făcut de către secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, care a subliniat că procesul se va desfășura în patru etape, prima fiind dedicată consultărilor publice. Urmează prezentarea conceptului, discuții extinse cu cetățenii pe parcursul primăverii, iar apoi, în toamnă, elaborarea și aprobarea pachetului legislativ în Parlament. Alexei Buzu a declarat că reforma este despre „o absorbție mai eficientă a fondurilor și un nivel de trai mai bun, într-un ritm mai rapid, pentru cetățeni”.

Potrivit autorităților, reforma urmărește dezvoltarea comunităților locale prin administrații mai puternice și prin reducerea primăriilor. În ultimii doi ani, doar în două raioane din R. Moldova s-a încheiat cu succes procesul de amalgamare: Leova și Fălești, în timp ce alte zeci de localități parcurg etape de consultare și planificare pentru potențiale viitoare amalgamări.

Potrivit lui Buzu, la începutul lunii februarie, „peste 340 de primării au inițiat deja procesul de amalgamare voluntară”.