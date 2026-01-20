Expertize mai rapide, după ce CNEJ a achiziționat un aparat modern pentru analiza compoziției chimice a materialelor

Expertizele judiciare vor fi realizate mai rapid, iar rezultatele vor fi mai precise, după ce Centrul Național de Expertize Judiciare (CNEJ), instituție subordonată Ministerului Justiției, a fost dotat cu un spectrometru XRF de ultimă generație – un echipament care permite analiza compoziției chimice a materialelor fără a deteriora probele, anunță Ministerul Justiției (MJ).

Potrivit MJ, până acum, astfel de analize erau efectuate prin metode chimice clasice. Procedura era una de durată, costisitoare și presupunea riscuri pentru sănătatea experților.

„Cu noul utilaj, expertizele se realizează mai rapid, în condiții mai sigure pentru angajați și cu un nivel mai ridicat de precizie”, afirmă Olga Cataraga, directoarea Centrului Național de Expertize Judiciare.

MJ adaugă că spectrometrul permite analiza metalelor și aliajelor, a pulberilor precum cimentul sau solul, a lichidelor în condiții de laborator, dar și a materialelor solide – sticlă, ceramică, beton sau diverse produse industriale.

Echipamentul a fost achiziționat din fonduri alocate de la bugetul de stat și contribuie la creșterea capacității CNEJ de a oferi expertize judiciare de calitate, scrie MJ.