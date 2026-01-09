Circulația pe drumurile naționale este asigurată în condiții de iarnă. Peste 1 100 de tone de sare împrăștiate

Circulația pe drumurile naționale este asigurată în condiții de iarnă, pe anumite sectoare cu ghețuș sau porțiuni înzăpezite. În unele regiuni ale țării, se atestă precipitații sub formă de ninsoare, informează Administrația Națională a Drumurilor (AND).

Potrivit AND, echipele de intervenție din cadrul S.A. „Drumuri” au acționat pe peste 35 de sectoare de drum din regiunile de nord, centru și sud ale țării, cu prioritate pe traseele cu trafic intens, înzăpezite sau cu risc sporit de formare a ghețușului.

Pentru asigurarea viabilității drumurilor, drumarii au continuat, pe parcursul zilei, lucrările de deszăpezire și combatere a lunecușului pe sectoarele unde intervențiile au fost necesare, celelalte trasee din rețeaua națională de drumuri fiind permanent patrulate și monitorizate.

Totodată, au fost distribuite peste 1103 tone de sare tehnică și 387 tone de material antiderapant, în procesul tehnologic fiind antrenate 239 de utilaje speciale și 177 de muncitori rutieri.

Având în vedere condițiile meteo actuale, temperaturile scăzute din timpul nopții și al riscului sporit de formare a ghețușului, în special în orele dimineții, AND face apel repetat conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de iarnă și să manifeste prudență sporită în trafic.