Când revin deputații în plen? Igor Grosu a semnat dispoziția privind sesiunea de primăvară a Parlamentului

Parlamentul R. Moldova se convoacă în sesiunea de primăvară 2026, începând cu 2 februarie. În acest sens, a fost semnată o dispoziție de către președintele Parlamentului, Igor Grosu.

Potrivit comunicatului, în document se arată că deputații se vor întruni în ședință plenară la propunerea Biroului permanent al Parlamentului, după întocmirea proiectului ordinii de zi.

Regulamentul Parlamentului prevede că legislativul se întrunește în două sesiuni ordinare pe an. Sesiunea de primăvară începe în luna februarie și nu poate depăși sfârșitul lunii iulie. Iar sesiunea de toamnă începe în luna septembrie și nu poate depăși sfârșitul lunii decembrie.

Ultima ședință plenară a sesiunii de toamnă din 2025 a avut loc pe 29 decembrie.