Parlament: Termenul pentru înregistrarea cadastrală a caselor de vacanță va fi prelungit până în 2028

Astăzi, 29 decembrie, în lectura a doua a fost votată modificarea Codului urbanismului și construcțiilor, prelungind termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor de vacanță și a locuințelor individuale cu doi ani, până la 30 ianuarie 2028.

Proiectul se aplică caselor cu cel mult două etaje, cu anexe gospodărești, situate în intravilanul localităților, precum și caselor de vacanță construite pe terenurile întovărășirilor pomicole, se arată în comunicatul de presă al Parlamentului.

De asemenea, legea prevede că, dacă consiliul local nu a stabilit o taxă pentru emiterea certificatului de edificare, acesta va fi eliberat gratuit, facilitând astfel procesul de înregistrare cadastrală. Documentul reglementează și lucrările de reparație curentă a drumurilor și amenajarea trotuarelor, stipulând că documentația de proiect, conform normativelor tehnice, nu va necesita avizarea suplimentară a deținătorilor sau administratorilor rețelelor edilitare, ci doar notificarea acestora.

La fel, în Republica Moldova a fost instituit Fondul național de dezvoltare a sistemului de documente normative în construcții. Parlamentul a adoptat un proiect de lege care prevede acest lucru.

Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și are drept scop inclusiv ajustarea prevederilor legale la Codul urbanismului și construcțiilor, adoptat în anul 2023. Proiectul conține prevederi menite să asigure siguranța oamenilor și a mediului înconjurător în procesul de exploatare a construcțiilor. Totodată, acesta va transpune reglementările europene tehnice, care vor contribui la alinierea la bunele practici în construcții ale Uniunii Europene până în anul 2030.

Astfel, Fondul național de dezvoltare a sistemului de documente normative în construcții conține totalitatea mijloacelor financiare destinate finanțării programelor de elaborare a sistemului de documente normative în construcții (SDNC). Sursele de finanțare ale Fondului vor fi alocațiile aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, precum și alte surse prevăzute de legislație.

Potrivit documentului, mijloacele Fondului vor fi utilizate pentru crearea, întreținerea, modificarea și armonizarea SDNC; elaborarea studiilor, a documentațiilor, a testărilor, a cercetărilor, a bazelor de date necesare pentru fundamentarea reglementărilor tehnice specifice domeniului construcțiilor și produselor pentru construcții; contractarea serviciilor pentru editarea și reeditarea normativelor tehnice în construcții și lucrările tipografice; procurarea produselor software, crearea, gestionarea și întreținerea sistemelor informaționale și a bazelor de date etc.