Vot final: Fermierii afectați de calamitățile naturale din 2024-2025 vor beneficia de un moratoriu la plata datoriilor

Parlamentul a votat instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor și obligațiilor fiscale ale fermierilor afectați de calamitățile naturale în perioada 2024–2025.

Moratoriul va fi aplicat pentru o perioadă de 12 luni și va viza fermierii micro și mici, fidejusorii și membrii gospodăriilor țărănești, precum și alte persoane care răspund solidar pentru obligațiile fermierului debitor. Pe durata moratoriului, vor fi suspendate măsurile de executare silită asupra bunurilor fermierilor, urmărirea datoriilor provenite din taxe și impozite, precum și calcularea dobânzilor și penalităților, se arată într-un comunicat de presă emis de Parlament.

De asemenea, fermierii vor putea utiliza bunurile agricole sechestrate în procesul de producție, iar producția obținută va putea fi valorificată pentru achitarea datoriilor față de creditori.

Conform proiectului de lege, pentru a beneficia de aceste prevederi, fermierii trebuie să întrunească cumulativ o serie de condiții. Aceștia trebuie să fie încadrați în categoria fermierilor micro sau mici, să nu se afle în procedură de faliment sau lichidare și să nu fie incluși în lista de interdicție a subiecților subvenționării a Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură. De asemenea, fermierii trebuie să dețină sau să gestioneze terenuri agricole cu o suprafață totală de cel mult 1800 de hectare.

Beneficiari ai moratoriului vor fi și fermierii ale căror culturi agricole au suferit pierderi de cel puțin 40% din cauza situațiilor excepționale cu caracter natural în perioada 2024–2025, pierderi constatate printr-un act oficial. Totodată, datoriile restante trebuie să rezulte din contracte de credit, împrumut, leasing, vânzare-cumpărare, furnizare de inputuri sau prestări de servicii destinate activităților agricole, inclusiv investiții în exploatațiile agricole, încheiate înainte de intrarea în vigoare a legii.

Pe durata moratoriului, fermierii debitori vor avea și anumite obligații. Aceștia vor trebui să mențină bunurile agricole în stare funcțională, să nu le înstrăineze, să nu le folosească drept garanții și să permită verificarea acestora de către executorul judecătoresc, informând autoritățile competente despre orice incident care ar putea afecta integritatea sau valoarea bunurilor.