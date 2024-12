TikTok în R. Moldova: platformă socială de top sau pericol pentru securitate?

După surpriza de la alegerile prezidențiale din România, unde un candidat relativ necunoscut pe scena politică a reușit să câștige primul tur al scrutinului, inclusiv datorită popularității obținute pe platforma socială TikTok, am decis să analizăm impactul acestei rețele sociale în R. Moldova.

Am descoperit că TikTok se bucură de o popularitate semnificativă și în țara noastră, clasându-se pe primul loc ca număr de utilizatori activi, depășind alte platforme consacrate precum Facebook și Instagram. Succesul său fulminant atrage nu doar atenția publicului și a experților în comunicare, ci și îngrijorări legate de riscurile de manipulare și dezinformare. În 8 țări din lume platforma este totalmente interzisă, iar în alte peste 20 de state există restricții parțiale, fiind invocate „riscuri de securitate”.

La începutul anului 2024, în R. Moldova existau 2,14 milioane de utilizatori de internet. Dintre aceștia, mai mult de jumătate sunt utilizatori ai rețelelor sociale, ceea ce reprezintă 46,8% din populația totală, conform datelor publicate de datareportal.com.

TikTok – rețeaua socială cu cel mai mare număr de utilizatori din Republica Moldova

Potrivit portalului datareportal.com, în R. Moldova, TikTok se plasează pe primul loc cu 1,58 milioane de utilizatori (cu vârsta de 18 ani și mai mult), devansând alte rețele sociale precum Facebook (1,3 milioane de utilizatori) și Instagram (1,03 milioane de utilizatori).

Din totalul utilizatorilor de TikTok care existau la începutul anului 2024, 51,2% reprezintă femei, iar 48,8% – bărbați. Utilizatorul mediu de TikTok petrece aproximativ 850 de minute pe lună în aplicație, ceea ce indică un nivel ridicat de implicare. Mai puțin populare printre moldoveni sunt platformele on-line LinkedIn (380 de mii de utilizatori) și Twitter (118,2 mii de utilizatori).

Viorel Barbănouă, partener PRofile Agency (Sursa: Facebook)

Popularitatea platformei TikTok este confirmată și de unele agenții de comunicare din țară. Viorel Barbănouă este partener în cadrul PRofile Agency, agenție de comunicare, marketing digital și organizare de evenimente, care activează de 20 de ani pe piața din R. Moldova. Potrivit lui, TikTok-ul este inclus tot mai frecvent în strategiile de comunicare elaborate pentru clienții companiei, mai ales atunci când aceștia își doresc să se adreseze unui public tânăr, digitalizat: „Publicul țintă specific al TikTok în R. Moldova include utilizatorii cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani, majoritatea acestora fiind activi în mediul urban. Este o platformă excelentă pentru campanii care pun accent pe storytelling vizual, umor, tendințe culturale sau conținut educațional scurt. Un alt aspect important este faptul că TikTok este extrem de potrivit pentru branduri care doresc să construiască relații autentice cu consumatorii. Platforma pune accent pe interacțiuni organice, pe conținut video autentic, neretușat, iar utilizatorii apreciază mai mult creativitatea și originalitatea decât promovarea directă a produselor.”

Ludmila Bogheanu, fondatoare Unbox Communication (Sursa: Facebook)

Fondatoarea agenției de comunicare „Unbox Communication”, Ludmila Bogheanu, susține că TikTok este, fără îndoială, platforma preferată de adolescenți și tineri: „Ei au renunțat la Facebook și folosesc Instagram doar ocazional. Totuși, deși TikTok are un potențial imens, atunci când îl integrezi în campanii sociale pe teme precum drepturile omului, impactul său rămâne, de obicei, de trei ori mai mic decât pe Instagram. Asta deloc nu înseamnă că tinerii nu sunt interesați, dar mai mult – că platforma necesită un efort mai mare în crearea unui conținut care să se viralizeze. Din păcate, TikTok este încă subutilizat de mulți comunicatori, poate din cauza ritmului său rapid de evoluție, dar eu cred că, cu strategii bine gândite, este cu siguranță un canal de luat în calcul în campaniile cu impact real.”

Platforma TikTok nu permite deocamdată publicitatea plătită în R. Moldova

În R. Moldova, potrivit lui Viorel Barbănouă, posibilitățile oferite de TikTok nu sunt încă valorificate pe deplin de către toți comunicatorii și experții în marketing: „Există o anumită reticență din partea unor companii de a adopta platforma, fie din cauza unei percepții greșite despre publicul ei, fie din lipsa de experiență în crearea de conținut adaptat acesteia. De altfel, TikTok nu permite setarea reclamelor de pe teritoriul R. Moldova (spre deosebire de Meta sau Google), ceea ce reduce din posibilitatea de a personaliza campaniile per audiențe sau de a utiliza pe deplin instrumentarul platformei.”

Algoritmii de funcționare a TikTok-ului sau cum devine un videoclip viral

Beatrice Mustea, expertă în TikTok marketing (Sursa: printoteca.ro)

Despre modul în care funcționează platforma TikTok și despre „regulile” care fac un videoclip popular, am discutat cu Beatrice Mustea, expertă în TikTok marketing, fondatoarea agenției Mustmake din România: „TikTok are un algoritm de «discovery». Nu ne apar pe feed videoclipurile celor pe care îi urmărim, ci videoclipurile care sunt populare sau care algoritmul crede că ne-ar plăcea. De exemplu, mie-mi plac pisicile. Algoritmul știe asta (pe baza interacțiunilor mele: like, share, save, comment, m-am uitat până la capăt), deci, îmi arată mai departe pe feed videoclipuri cu pisici. La fel, atunci cand publicăm un videoclip, el este trimis pe feedurile a 100 de oameni. Dacă ei interacționează cu acel videoclip, înseamnă că e trimis la 300, 600, 1000, 10 mii de oameni și tot așa. La fel funcționează și hashtagurile (cuvânt sau frază scrisă fără spațiu între cuvinte, precedat de semnul # (diez) pentru etichetarea și urmărirea unor subiecte de interes, n.r.). Cu cât este mai popular un hashtag, cu atât mai propulsate vor fi videoclipurile care au în descriere acel hashtag.”

Regulile TikTok-ului pentru conturile politice de pe platformă

TikTok se declară „o platformă de divertisment, pe care milioane de oameni vin în fiecare zi pentru a viziona, distribui și crea conținut distractiv și vesel”, cu mențiunea că „o parte din acest conținut include evenimente curente în alegeri și probleme politice”. În regulamentul TikTok se arată că „prioritatea platformei este să se asigure că ține departe de platformă dezinformarea dăunătoare și comunitatea are o experiență pozitivă și primitoare.” Astfel, conturile TikTok politice sunt clasificate în Conturi guvernamentale, ale politicienilor și partidelor politice, iar asupra lor se aplică o serie de politici care ar trebui „să ajute la prevenirea utilizării improprii a anumitor funcții”.

TikTok declară că publicitatea politică este interzisă, inclusiv reclamele plătite și creatorii care sunt plătiți să creeze conținut politic de brand. Aici este inclusă și utilizarea instrumentelor promoționale disponibile pe platformă, cum ar fi Promovează sau TikTok Shop: „Pe lângă politica noastră privind conținutul publicitar politic, impunem și interdicții la nivel de cont. Aceasta înseamnă că conturile pe care le identificăm ca aparținând politicienilor și partidelor politice au accesul la funcțiile de publicitate dezactivat.”

Sunt menționate și excepții, cum ar fi ocaziile în care organizațiile guvernamentale oficiale pot avea un motiv să facă publicitate pe TikTok, de exemplu, pentru a promova inițiative de sănătate publică: „Vom continua să permitem organizațiilor guvernamentale să facă publicitate în circumstanțe bine determinate, caz în care li se cere să lucreze cu un reprezentant TikTok.”

TikTok – pericol pentru securitatea Republicii Moldova?

Vicepreședintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații din România (ANCOM), Pavel Popescu, a anunțat pe 28 noiembrie 2024 începerea „procedurilor oficiale” pentru suspendarea platformei TikTok pe teritoriul României pânǎ la finalizarea anchetei instituțiilor statului cu privire la manipularea procesului electoral din 24 noiembrie (turul I al prezidențialelor). Ulterior, oficialul a revenit asupra ideii de a solicita suspendarea platformei TikTok pe teritoriul României, declarând că a propus o soluție exagerată. El a subliniat că libertatea de exprimare nu poate fi îngrădită niciodată, nici măcar în cele mai delicate situaţii prin care trece o ţară: „ANCOM nu poate şi nu va suspenda TikTok”, a precizat el.

Președintele Parlamentului R. Moldova, Igor Grosu, a declarat în contextul alegerilor prezidențiale din România că dacă s-ar constata amenințări la securitatea statului, ar putea fi luată în considerare interzicerea platformei TikTok în Republica Moldova.

Pe de altă parte, în cadrul unei emisiuni televizate, premierul Dorin Recean a subliniat importanța colaborării între autoritățile din R. Moldova și rețelele sociale, cum ar fi TikTok, Facebook, Instagram și Telegram, pentru a combate dezinformarea și conținutul nociv: „Este important ca aceste platforme să elimine la timp conținutul toxic, dezinformarea, îndemnurile la divizare și ura interetnică. Atât timp cât colaborarea va funcționa, aceste platforme vor fi binevenite. Noi nu trebuie să le închidem complet dacă ele se conformează și răspund la solicitările autorităților sau ale societății de a închide conturile problematice”, a declarat premierul. Recean a evidențiat, de asemenea, rolul educației în formarea unei atitudini sănătoase față de consumul platformelor on-line, în special în rândul tinerilor, care petrec mult timp pe rețele precum TikTok.

În toamna anului 2023, Serviciul de Informații și Securitate din R. Moldova anunța blocarea a peste 50 de portaluri web care publicau informaţii false în domeniul ce afectează securitatea națională, printre care se numărau și portalurile kp.md, sputnik.md. La scurt timp, echipa KP, spre exemplu, a creat o clonă a portalului, disponibilă publicului din țară până în prezent.

Laurențiu Pleșca, politolog, cercetător științific la Centrul Român de Studii Ruse (Sursa: Facebook)

„Rețelele sociale, în special TikTok, sunt deja un mare pericol de securitate pentru R. Moldova, am văzut aceasta la alegerile prezidențiale și referendum. TikTok, ca platformă cu un algoritm opac și proprietate chineză, este susceptibilă de a fi utilizată pentru propagarea unor mesaje manipulative, destabilizarea opiniei publice și promovarea agendelor unor actori străini, mai ales Rusia. Cel mai periculos este că aceste platforme pot amplifica narativele pro-rusești, populiste și mai ales, discursurile care polarizează societatea și de obicei ne emoționează, pentru că apelează la fricile noastre. Rusia are un istoric documentat de utilizare a rețelelor sociale pentru a disemina dezinformări și pentru a sprijini candidați sau partide favorabile intereselor sale. (…) Chiar dacă instrumentul de propagandă (TikTok) va fi blocat, propaganda va rămâne, deci nu oprește efectele pe termen lung ale spălării pe creier care e prezentă și pe Facebook, Instagram, oriunde. Și eu aș fi tentat să cer interzicerea acestei platforme, dar înlocuirea acestei aplicații cu ce anume? Îmi e teamă să nu fie ca în Rusia, să intre moldovenii pe TikTok de pe VPN, pentru că tot timpul fructul interzis este mai dulce. Această aplicație de propagandă rusească, dacă va fi blocată, va fi înlocuită cu o altă aplicație. Deci, exact cum s-a întâmplat cu blocarea Sputnik – se creează alte site-uri, iar dacă blocăm TikTok, va apărea altă aplicație. Trebuie să tratăm boala pacientului, nu simptomele. Guvernul ar trebui să negocieze cu platformele, inclusiv TikTok, pentru a institui mecanisme de raportare rapidă a conținutului manipulator sau înșelător și pentru a asigura respectarea normelor naționale în campaniile electorale” – de această părere este politologul Laurențiu Pleșca, care este și cercetător științific la Centrul Român de Studii Ruse.

Mihai Avasiloaie, redactor-șef Stopfals.md (Sursa: Facebook)

Redactorul-șef al portalului „StopFals.md”, Mihai Avasiloaie, crede că cea mai eficientă metodă de luptă împotriva dezinformării este dezvoltarea gândirii critice în rândul cetățenilor: „Doar astfel o societate se poate asigura că membrii acesteia sunt imuni la dezinformare. Pe termen scurt însă, această soluție este mai puțin eficientă. Pe lângă acest aspect, este necesară implicarea statului, a organizațiilor neguvernamentale și a jurnaliștilor în eforturile de contracarare a dezinformării. Blocarea sau interzicerea unor entități care dezinformează (conturi sau pagini de social media, site-uri sau canale TV) este o soluție necesară atunci când există motive obiective care pot fi probate. Același lucru consider că e valabil și pentru platformele de social media în cazul în care acestea nu întreprind măsuri pentru contracararea dezinformării pe propriile platforme. Atunci când conținutul fals și/sau manipulator promovat pe o rețea de socializare ajunge să schimbe percepții într-o societate și riscă să slăbească democrația, devine responsabilitatea atât a statului, cât și a acelei rețele de socializare, cea din urmă încetând să mai fie o simplă afacere aducătoare de profit.”

Politicieni moldoveni activi pe TikTok

Platforma TikTok este utilizată activ și de unii politicieni sau partide politice din R. Moldova. Prezenți pe TikTok sunt președinta țării, Maia Sandu, premierul Dorin Recean, fostul președinte Igor Dodon, fostul deputat fugar Ilan Șor, foștii candidați la alegerile prezidențiale Renato Usatîi, Victoria Furtună, Alexandr Stoianoglo, dar și alți politicieni.

Colaj ZdG

Dragoș Galbur, președintele Partidului Național Moldovenesc (PNM), are și el cont pe TikTok, la fel și partidul pe care îl reprezintă. Galbur consideră platforma TikTok o unealtă strategică, prin intermediul căreia poate lupta împotriva falsurilor rusești și promova valori sănătoase într-un mod accesibil și captivant: „Deși Facebook și Telegram sunt utile pentru știri și discuții detaliate, TikTok domină segmentul tinerilor, care deseori nu consumă știri tradiționale, dar sunt receptivi la mesaje scurte și bine structurate.”

Dragoș Galbur, președinte PNM (Sursa: Facebook)

În opinia președintelui PNM, interzicerea TikTok-ului nu ar fi o soluție eficientă: „De-a lungul timpului, am văzut cum astfel de măsuri creează un efect invers – mai degrabă stimulează curiozitatea publicului și determină migrarea conținutului nociv pe alte platforme sau pe versiuni alternative. Exemplul portalurilor precum Sputnik sau KP, închise în mod oficial, dar recreate prin clone, este grăitor. Propaganda rusă nu va dispărea prin interdicții, ci se va adapta și diversifica. În schimb, combaterea dezinformării trebuie să fie activă și constantă exact în locurile unde aceasta se răspândește. De aceea, prezența pe TikTok este esențială – mesajele sănătoase, pro-europene și democratice trebuie să contrabalanseze falsurile direct în «terenul adversarului». A închide TikTok ar însemna să renunțăm la o platformă crucială pentru educarea și informarea generației tinere, iar asta ar fi un pas greșit.”

Cine sunt vedetele TikTok-ului în R. Moldova

Cele mai populare conturi de TikTok din țară, care au cele mai multe aprecieri, nu aparțin politicienilor, instituțiilor media sau instituțiilor publice – sunt conturile creatorilor de conținut, care au urmăritori de ordinul milioanelor.

Printre cei mai populari moldoveni de pe TikTok, conform datelor insiflow.com, se numără:

Andreea Bostănică – 6 milioane de urmăritori și 297,3 milioane de aprecieri

Ian Ceban – 5,6 milioane de urmăritori și 74,4 milioane de aprecieri

Marinela Bezer – 5,2 milioane de urmăritori și 95,2 milioane de aprecieri

Iuliana Beregoi – 3,2 milioane de urmăritori și 168,5 milioane de aprecieri

Scurt istoric al platformei TikTok

Povestea TikTok-ului începe în 2014, odată cu lansarea aplicației „Musical.ly” în Shanghai, China. Aplicația le permitea utilizatorilor să creeze și să distribuie videoclipuri scurte de sincronizare a buzelor, adesea acompaniate de muzică. În 2016, compania de tehnologie chineză „ByteDance” a achiziționat aplicația „Musical.ly” și a integrat-o în propria sa platformă – TikTok. Această fuziune a creat o aplicație care a combinat funcționalitățile ambelor platforme. Între 2018 și 2019, TikTok a înregistrat o expansiune globală rapidă, devenind o platformă populară dincolo de granițele Chinei, în piețe precum Statele Unite, India și Europa. Odată cu creșterea numărului de utilizatori, au apărut preocupări legate de confidențialitate, securitatea datelor și moderarea conținutului. Unele țări au ridicat întrebări cu privire la potențiala influență a aplicațiilor deținute de companii străine asupra cetățenilor lor. TikTok s-a confruntat cu interdicții și controale din partea autorităților de reglementare în anumite regiuni, ceea ce a dus la dezbateri privind modul în care platforma gestionează datele utilizatorilor și distribuirea conținutului.

Țările în care platforma este interzisă categoric sau parțial

În prezent, TikTok este interzis categoric în India – din iunie 2020 și în Afganistan – din 2022. China însăşi nu permite folosirea versiunii internaţionale a TikTok-ului. Utilizatorii pot descărca doar Douyin, versiunea chineză a TikTok-ului. Ambele platforme sunt deținute de compania-mamă „ByteDance”, cu sediul în Beijing, dar Douyin a fost lansată înainte de TikTok, iar algoritmul său puternic a devenit fundament pentru TikTok și reprezintă cheia succesului său global. Cele două platforme, aparent foarte similare, se supun unor reguli foarte diferite.

Pakistanul a interzis TikTok-ul de mai multe ori între 2020 și 2022, motivând că platforma găzduiește conținut considerat „vulgar” sau „imoral”. Deși interdicțiile au fost ridicate în urma promisiunilor TikTok-ului de a modera mai bine conținutul, controversele continuă.

În SUA, actualmente este discutat un proiect de lege ce prevede interzicerea aplicaţiei în Statele Unite, cu excepţia cazului în care platforma întrerupe legăturile cu compania-mamă „ByteDance” şi în sens mai larg, cu China. Dacă legea va fi aprobată, iar compania va refuza să-și vândă acțiunile americanilor, din 2025, TikTok ar putea fi interzis pentru cei peste 170 de milioane de utilizatori de pe continentul american. În prezent, TikTok este interzis pe dispozitivele oficiale utilizate de angajații guvernamentali și ai altor instituții publice din SUA.

În 8 țări platforma este total interzisă, iar multe țări, inclusiv din Uniunea Europeană, au impus restricții privind utilizarea TikTok-ului pe dispozitivele oficiale ale funcționarilor publici, citând riscuri pentru securitatea cibernetică.