Comisia Europeană propune eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale și petrol din Rusia

Comisia Europeană (CE) propune oprirea importurilor de gaze naturale și petrol rusesc în UE până la sfârșitul anului 2027. Reprezentanții instituției europene susțin într-un comunicat faptul că acest proiect va ajuta UE „să devină mai independentă din punct de vedere energetic”.

Propunerea include măsuri pentru eliminarea treptată a gazelor naturale lichefiate (GNL), precum și măsuri pentru facilitarea opririi complete a importurilor de petrol din Rusia până la sfârșitul anului 2027.

Potrivit CE, volumele de gaze naturale vor fi eliminate treptat, după cum urmează:

În ceea ce privește petrolul, țările UE care încă importă petrol rusesc vor trebui să pregătească planuri de diversificare pentru a elimina treptat toate importurile de petrol rămase, în vederea unei stopări până la sfârșitul anului 2027.

„Eliminarea treptată a combustibililor fosili din Rusia va aduce o contribuție importantă la tranziția către o energie curată și la competitivitatea generală a UE. Acest lucru este posibil deoarece UE are suficienți furnizori alternativi pe piața mondială a gazelor, o piață a gazelor a Uniunii bine interconectată și disponibilitatea unei infrastructuri de import suficiente în UE. În plus, propunerea de astăzi are garanții integrate pentru a răspunde realității piețelor de gaze, oferind în același timp companiilor un cadru juridic solid, se spune în comunicatul CE.