Comisia Europeană alocă R. Moldova opt milioane de euro pentru proiecte umanitare în 2026, din bugetul total de 1,9 miliarde de euro destinat ajutorului umanitar

Comisia Europeană (CE) a alocat 8 milioane de euro pentru R. Moldova destinați proiectelor umanitare în 2026, potrivit unui comunicat emis pe 21 ianuarie de instituție. Conform Comisiei, bugetul total pentru ajutor umanitar în 2026 este de 1,9 miliarde de euro, „într-un moment în care 239 de milioane de persoane au nevoie de asistență, iar principalii donatori reduc finanțarea”.

Potrivit CE, ajutorul umanitar al UE oferă asistență vitală acolo unde contează cel mai mult: alimente și adăpost de urgență, asistență medicală critică, protecție pentru cei mai vulnerabili și sprijin pentru educația copiilor din zonele de criză.

„Pe măsură ce alți donatori se retrag, iar dreptul umanitar se confruntă cu presiuni fără precedent, UE își menține angajamentul: ajutor bazat pe principii care ajunge la persoanele aflate în nevoie, oriunde s-ar afla acestea”, se arată în comunicatul CE.

Alocarea inițială de 1,9 miliarde de euro include:

557 de milioane de euro pentru Africa de Vest și Centrală, Sahel, bazinul Lacului Ciad, nord-vestul Nigeriei, Africa Centrală, Africa de Sud, regiunea Marilor Lacuri și Cornul Africii; 448 de milioane de euro pentru Orientul Mijlociu, în special pentru Gaza, ca urmare a armistițiului fragil de anul trecut, precum și pentru Irak, Yemen, Siria și Liban;

145 de milioane de euro pentru nevoile umanitare din Ucraina , în contextul în care invazia Rusiei intră în al patrulea an, și încă 8 milioane de euro pentru proiecte umanitare în Moldova;

126 de milioane de euro sunt alocate pentru a răspunde nevoilor umanitare din Afganistan, Pakistan și Iran;

95 de milioane de euro pentru America Centrală și de Sud și Caraibe, o regiune care se confruntă cu crize umanitare complexe, determinate de conflicte armate, violență pe scară largă, instabilitate politică, inegalități acute și provocări de mediu;

73 de milioane de euro vor fi alocate pentru a sprijini Asia de Sud-Est și Pacificul, în special pentru criza din Myanmar și impactul acesteia în Bangladesh;

14,6 milioane de euro vor fi alocate Africii de Nord, o regiune care rămâne expusă unor provocări politice, economice și sociale complexe.

În plus, peste 415 milioane de euro sunt rezervate pentru a răspunde la situațiile de urgență cu apariție bruscă la nivel mondial și pentru a menține un lanț de aprovizionare strategic.

UE și statele sale membre sunt principalul donator global de ajutor umanitar, scrie CE. Comisia oferă ajutor umanitar din 1992 în peste 110 țări, prin intermediul organizațiilor neguvernamentale umanitare, al organizațiilor internaționale (inclusiv al agențiilor ONU) și al agențiilor specializate din statele membre.