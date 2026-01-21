Costiuc: „Asta nu-i corupție electorală?”. O absolventă a Universității Vârstei a Treia declară într-un video publicat de Vasile Costiuc că „Maia Sandu le-a dat telefoane la absolvire”

„Maia Sandu a dăruit telefoanele pentru toți bătrânii”, asta a declarat o vârstnică pentru Vasile Costiuc, într-un video publicat pe pagina sa de Facebook marți, 20 ianuarie. În filmuleț, femeia povestește că a absolvit în 2025 Universitatea Vârstei a Treia (UV3), în cadrul căreia a primit un telefon și a învățat să filmeze. Totodată, aceasta a declarat că „face materiale cu Maia Sandu, că a luat un interviu de la Bogdan Țîrdea când a fost la protest, că face videoclipuri de la piață”.

În același timp, Costiuc declara în video că aceasta ar fi „corupție electorală”.

„Și-a făcut un «ядерный десант бабушек» (n.red. o «forță» de bunicuțe trimise undeva în număr mare pentru a «invada» sau «cuceri» ceva) și le-a dat și telefoane, le-a învățat să filmeze. Să-i dea Dumnezeu sănătate lui Maia Sandu, nu știu de unde vin ei cu așa inițiative, îți vine să aplauzi. Au pregătit un ștab de acesta de bunicuțe, le-a luat telefoane și le-a dat drumul prin Chișinău să filmeze”, a declarat Vasile Costiuc.

Videoclipul a adunat pe Facebook în doar 20 de ore peste 251 de mii de vizualizări, aproape 800 de comentarii și 940 de distribuiri.

Gabriela Revenco, expertă WatchDog în monitorizarea spațiului informativ a scris că Vasile Costiuc a evitat însă să menționeze pe durata întregului video un detaliu esențial: protagonista este absolventă a unui program lansat de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), care nu are nicio legătură cu Maia Sandu.

Universitatea Vârstei a Treia este implementată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu UNFPA Moldova, Ministerul Educației și Cercetării, universitățile gazdă, Fundația Moldcell, HelpAge și AO Casmed, cu sprijinul Guvernului Marii Britanii și al Agenției Cehe pentru Dezvoltare.

Potrivit, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, UV3 a fost lansată în 2023, inspirată de modelul de succes al Republicii Cehe. Până în prezent, programul a înregistrat 250 de studenți seniori la universități din Chișinău, Cahul și Bălți.

Totuși, Fundația Moldcell a scris într-un comunicat pe 20 mai că „pentru a susține acest parcurs educațional a făcut o donație de telefoane mobile cu acces la internet, menită să faciliteze procesul de învățare și conectare cu lumea digitală”.

„Ne-am dorit să le oferim un instrument concret care să îi ajute pe seniori să fie conectați cu lumea. Dar mai ales, am vrut să le transmitem că tehnologia este pentru toți – indiferent de vârstă. Felicitări dragi seniori, pentru drumul parcurs și reușitele voastre indiferent de vârstă”, a declarat Irina Strajescu, directoarea executivă a Fundației Moldcell.

L-am sunat pe Vasile Costiuc pentru a-i cere o explicație la declarațiile făcut de acesta precum că Maia Sandu a dăruit telefoane persoanelor în etate și că asta ar fi „corupere electorală”, dar nu a răspuns apelurilor noastre.

Vasile Costiuc este președintele Partidului „Democrația Acasă” (PPDA), înregistrat în septembrie 2011. Profesor de meserie, Costiuc a fost anterior membru al Partidului Liberal, iar ulterior a activat în calitate de consultant politic în cadrul Alianței „Moldova Noastră”, condusă de fostul primar de Chișinău, Serafim Urechean.

În ultimii ani, formațiunea politică și liderul acesteia, Vasile Costiuc, s-au aliat cu partidul extremist AUR din România, condus de George Simion.

Costiuc este cunoscut în special pentru transmisiuni live „scandaloase”, în care acuză politicieni și instituții – fapt ce i-a adus mai multe procese de calomnie, printre ele, cu Eugeniu Nichiforciuc, cu fostul ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu și cu fostul ministrul al Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu.

În aprilie 2025, Costiuc acuza guvernarea de organizarea unei „operațiuni speciale”, prin care sute de mii de porci au fost sacrificați sub pretextul pestei porcine, pentru a înlocui carnea locală cu cea de import. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a dezmințit informația și a subliniat că este inacceptabilă propagarea informațiilor lipsite de suport factologic.

În campania prezidențială din România din mai 2025 a susținut și răspândit afirmații nefondate despre presupusul turism electoral organizat de către autoritățile de la Chișinău pentru a-l susține pe Nicușor Dan.

Partidul acestuia a produs surpriza la alegerile parlamentare din 28 septembrie, după de a obținut 5,62% dintre sufragii, peste pargul electoral de 5%. În prezent, în Parlament sunt șase deputați ai PPDA, Costiuc, Sergiu Stefanco, Ana Țurcan-Oboroc, Valentina Meșină, Alexandru Verșinin, Alexandru Chițu.