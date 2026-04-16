Comemorarea foametei din ’46–’47: „Regimul stalinist a folosit cu cinism foametea”

În fiecare a treia zi de sâmbătă a lunii aprilie este comemorată foametea provocată de regimul stalinist în anii 1946–1947. În acest context, mai mulți oficiali, printre care și președinta Maia Sandu, au participat joi, 16 aprilie, la un eveniment dedicat amintirii acestei tragedii, desfășurat la Mingir, raionul Hîncești.

Potrivit istoricilor, numărul documentat al celor care au fost omorâți prin înfometare în perioada decembrie 1946 – august 1947 în R. Moldova a fost de circa 123 de mii de oameni. Alte circa 400 000 de persoane au fost afectate grav de malnutriţie.

„Cifre care ne îngrozesc și astăzi, dar care nu pot cuprinde pe deplin trauma prin care au trecut părinți și copii, tineri și bătrâni”, a declarat șefa statului, la evenimentul de comemorare.

Președinta Maia Sandu a evocat că foametea a afectat toate comunitățile din țara noastră, menționând că la Mingir aproximativ 1400 de oameni – aproape jumătate din populația satului de atunci – și-au pierdut viața.

„Regimul stalinist a folosit cu cinism foametea pentru a călca în picioare demnitatea umană, împingând oamenii la limita supraviețuirii și, pe foarte mulți, dincolo de ea”, a subliniat șefa statului.

Președinta Maia Sandu a atras totodată atenția asupra tentativelor de falsificare a istoriei, avertizând cu privire la vocile care glorifică trecutul totalitar.

În încheierea discursului, ea a reiterat rolul esențial al adevărului pentru a face dreptate victimelor: „Când adevărul este spus, chiar și după decenii, aduce dreptate, ne ajută să înțelegem, să nu uităm și să nu repetăm, iar, mai presus de toate, numai adevărul ne face liberi”.

Programul comemorativ a inclus slujba religioasă de sfințire a monumentului local și a plăcilor comemorative dedicate celor peste 1400 de locuitori ai satului, identificați ca fiind decedați în acei ani și înmormântați în gropi comune. Tot astăzi a avut loc deschiderea oficială a Complexul Memorial Mingir, menit să consolideze memoria celor care au suferit de urma foametei. De asemenea, a fost prezentat conceptul Muzeului Foametei.

”La 80 de ani de la acea tragedie, avem datoria să spunem limpede adevărul, foametea organizată din anii 1946–1947 nu a fost doar consecința unui an secetos, ci și rezultatul unor decizii politice criminale ale regimului totalitar sovietic. Comemorarea acestor victime este un act de respect față de memoria lor și, în același timp, o datorie morală față de generațiile tinere, care trebuie să cunoască adevărul despre trecutul nostru”, a precizat ministrul Culturii Cristian Jardan la eveniment.



În primăvara anului 2026, se împlinesc 79 de ani de la înregistrarea celui mai mare număr de victime ale foametei din perioada anilor 1946-1947 – una dintre cele mai mari catastrofe umanitare care au lovit teritoriul actual al Republicii Moldova. .