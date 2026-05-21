Cod galben de instabilitate atmosferică: ploi, descărcări electrice și vijelie

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a informat că pentru astăzi, 21 mai, între orele 13:30 – 22:00, a emis cod galben de instabilitate atmosferică.

Potrivit meteorologilor, în perioada menționată, se prevăd descărcări electrice cu ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15–25 l/m²) cu grindină și vijelie în rafale de până la 15–20 m/s.