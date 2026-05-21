Poliția a înregistrat 21 de cazuri de escrocherii telefonice, în ultimele 24 de ore, iar prejudiciile depășesc 2 milioane de lei

În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat 21 de cazuri de escrocherii telefonice, iar prejudiciile depășesc 2 milioane de lei. Totodată, alte 222 de tentative au fost raportate la timp și prevenite, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Oamenii legii atenționează: „persoanele care vă telefonează pot folosi diferite pretexte pentru a obține date personale sau bancare, prin apeluri insistente sau mesaje SMS cu coduri de verificare. După ce primiți un cod prin SMS, escrocii revin cu apeluri și încearcă să vă convingă să le oferiți informații confidențiale. În acest mod, puteți pierde sume importante de bani. Vă îndemnăm să rămâneți prudenți și să discutați cu părinții, bunicii și apropiații despre aceste metode de înșelătorie”, se arată în comunicat.

Anterior, IGP a informat că mai mulți cetățeni au fost contactați prin apeluri și mesaje, de persoane care pretind a fi angajați ai instituțiilor publice, reprezentanți ai băncilor și ai companiilor Moldcell și Premier Energy sau curieri. Poliția a avertizat că acestea sunt scheme de escrocherie.