CNN Focuri de tabără, dans sau animale de companie: Cum reușesc ucrainenii să se încălzească în timpul celei mai grele ierni din ultimii ani

Kateryna Skurydina se duce la culcare purtând lenjerie intimă termică, două pulovere și o eșarfă. Se acoperă cu o pilotă de puf și două pături. Dar arma ei secretă este pisica ei, Pushok. „Are o temperatură ridicată a corpului. Așa că este ca o sticlă cu apă caldă”, a declarat ea în cadrul unui reportaj realizat de CNN la Kiev.

Încălzirea din apartamentul Katerynei Skurydina din Kiev a fost în mare parte oprită de când Rusia a lansat un atac masiv asupra infrastructurii energetice a orașului pe 8 ianuarie, lăsând sute de mii de gospodării, afaceri și școli din capitală fără curent electric.

Temperaturile au scăzut până la -19 grade Celsius săptămâna aceasta, iar oficialii spun că momentul atacurilor Rusiei, în mijlocul a ceea ce prim-ministrul a numit cea mai grea iarnă din ultimii 20 de ani, nu este o coincidență.

Ca majoritatea ucrainenilor, Skurydina este acum obișnuită să trăiască cu pene constante de curent. Are mai multe baterii externe și gadgeturi anti-pană. Apartamentul ei este plin de lumânări artificiale alimentate prin USB, luminițe de Crăciun și felinare de camping.

Frigul, însă, este nou. Temperatura din interiorul clădirii sale a fost de până la 10 grade Celsius în ultimele zile, cu opt grade sub temperatura interioară recomandată de Organizația Mondială a Sănătății.

„Este foarte dificil din punct de vedere mental. Acum că nu mai am încălzire, mi-am dat seama că nu am nevoie de electricitate atât de mult. Când ai încălzire, dar nu electricitate, totul este bine”, a spus ea, subliniind obiceiul ei de a apela la exerciții fizice pentru a-și îmbunătăți starea de spirit în timpul penelor de curent.

„Sportul mă menține în mișcare. Merg la o sală de sport care funcționează cu combustibil ecologic. (Dar) ieri, au închis chiar și sala de sport pentru că nu există încălzire și este foarte frig. Nu poți merge nicăieri.”

Stare de urgență

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, pe 14 ianuarie, stare de urgență pentru sectorul energetic al țării, recunoscând că consecințele atacurilor rusești și ale temperaturilor extrem de scăzute au fost foarte grave.

Primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, a declarat că 300 de clădiri cu mai multe etaje din capitală rămâneau fără încălzire până joi, față de cele 6000 care nu aveau încălzire după atacul masiv de o săptămână înainte.

Deși Kievul a fost cel mai afectat, au fost raportate pene de curent de urgență în toată țara.

Oficialii ucraineni au declarat miercuri, 14 ianuarie, că pene majore au fost raportate și în Dnipro, în sud-estul Ucrainei. Joi, 15 ianuarie, atacurile au întrerupt curentul electric în Jitomir, în vest, și în Harkiv, în nord-est, potrivit Ministerului Energiei din Ucraina.

Multe școli s-au închis, neputând încălzi sălile de clasă la temperaturi sigure. Magazinele, cafenelele și restaurantele care în mod normal ar putea oferi un răgaz locuitorilor care căutau căldură și alimentare cu energie electrică au fost, de asemenea, forțate să se închidă.

A fost atât de frig săptămâna aceasta încât unele generatoare diesel, vitale pentru a menține luminile aprinse atunci când alimentarea cu energie electrică este întreruptă, au încetat să funcționeze.

Autoritățile din Kiev și din alte părți ale țării au operat sute de „puncte de invincibilitate” unde localnicii se pot încălzi, își pot încărca dispozitivele și pot lucra. Zelenski a declarat miercuri că se vor deschide mai multe dintre acestea.

Iryna Palandina, care a venit la unul dintre punctele de asistență din Kiev, a declarat pentru CNN că nu are electricitate, nu are apă și nu are cum să gătească acasă.

„Am venit să bem ceai pentru că nici măcar nu am cu ce să încălzesc apa”, a spus ea. „După ultimul atac, a devenit atât de dificil. Înainte de asta, ne descurcam mai mult sau mai puțin. Întotdeauna am crezut că familia noastră era pregătită, aveam un invertor, surse de alimentare neîntreruptibile, baterii… dar când sunt doar două ore de electricitate pe zi, pur și simplu rămân fără curent și nu au timp să se reîncarce”, a adăugat ea.

Pe rețelele de socializare, locuitorii din Kiev care au mai multe ore de lumină își oferă activ ajutorul celor care nu au. Iar în unele complexe rezidențiale, în timpul penelor de curent, vecinii se adună în curți pentru a găti împreună mâncare la un foc de tabără și a socializa. Videoclipuri se răspândesc pe rețelele de socializare care arată oameni care grătesc carne, beau băuturi calde și dansează pentru a se încălzi.

Rusia a negat în mod constant că ar fi atacat infrastructura civilă, în ciuda dovezilor covârșitoare care arată contrariul.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a publicat pe 15 ianuarie date, arătând că au avut loc cel puțin 256 de atacuri aeriene rusești asupra instalațiilor energetice și a sistemelor de alimentare cu căldură din Ucraina de la începutul sezonului de încălzire din octombrie.