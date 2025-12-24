CNA desfășoară percheziții într-un dosar privind încălcarea regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus”

Oamenii legii desfășoară percheziții într-o cauză penală în care este vizat reprezentantul unei companii de construcții din municipiul Chișinău, precum și alte persoane responsabile de autorizarea executării lucrărilor de construcție. Cauza penală a fost inițiată pe faptul încălcării regulilor de executare a construcțiilor cu cinci sau mai multe etaje pe teritoriul fostului cinematograf „Gaudeamus”, situat în centrul capitalei, informează Centrul Național Anticorupție (CNA).

Potrivit probatoriului administrat, reprezentanții companiei de construcții, în lipsa avizului Ministerului Culturii, ar fi obținut de la Primăria municipiului Chișinău actele permisive necesare, inclusiv certificatul de urbanism, iar ulterior autorizația de construire pentru edificarea unui complex multifuncțional cu peste 15 nivele, amplasat în apropierea zonelor de protecție a monumentelor istorice și de for public. De asemenea, oamenii legii anunță că au stabilit că, în lipsa tuturor avizelor obligatorii, compania de construcții ar fi dispus începerea lucrărilor propriu-zise, cu nerespectarea distanțelor normative dintre construcție și zonele de protecție ale monumentelor istorice vizate.

În baza constatărilor efectuate, CNA a inițiat o cauză penală existând o bănuială rezonabilă privind încălcarea regulilor de executare a construcțiilor pentru edificiile cu cinci sau mai multe etaje.

„În prezent, au loc percheziții la administratorii unei companiei de construcții, în mai multe locații din municipiul Chișinău, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, identificării tuturor persoanelor implicate și atragerii acestora la răspundere penală, conform legislației în vigoare. Toate persoanele vizate urmează a fi audiate în calitate de bănuit”, precizează CNA.

Demolarea fostului cinematograf Gaudeamus

Fostul cinematograf Gaudeamus de pe strada Vasile Alecsandri nr. 4 a fost demolat complet la data de 3 martie 2025. În locul acestuia ar urma să fie ridicat un complex locativ cu 15 etaje, potrivit autorizației de construcție emisă de Primăria Chișinău pe 4 februarie 2025.

Cinematograful ar fi trebuit să mai fie demolat încă din 2020, dar primarul Ion Ceban a anunțat că lucrările de demolare a fostului cinematograf au fost stopate și urma să fie întocmit un proces-verbal în legătură cu efectuarea lucrărilor de demolare fără autorizație de desființare

Ministerul Culturii și Agenția de Inspectare a Monumentelor au anunțat pe 11 februarie că vor solicita instanței anularea autorizației de construcție care ar fi fost emisă ilegal de către Primăria Chișinău

„Arhitecții, verificatorii și reprezentanții Primăriei municipiului Chișinău au încălcat legislația națională care reglementează procesul de proiectare și emitere a autorizațiilor de construcție”, a declarat Ministerul Culturii.

Anterior, fostul viceprimar al capitalei Victor Chironda a menționat că o astfel de construcție în această zonă este „ilegală și inadmisibilă”.

„Fără o documentație de urbanism adecvată și fără soluții de fluidizare a traficului, o asemenea clădire va genera o presiune suplimentară enormă pe infrastructura socială și de transport în zona Pan Halippa, care și așa suferă de ambuteiaje cronice zilnice în orele de vârf și va duce la scăderea nivelului de viață și a confortului urban a tuturor rezidenților din această zonă”, a punctat Chironda.