Cititorul de gardă Când un copil este bătut, iar familia acuză că nu i s-a făcut dreptate

Acum un an și jumătate, la Trebujeni, Orhei, un profesor de educație fizică de la gimnaziul din sat a agresat un copil de 13 ani. Motivul? Copilul agresat ar fi avut un conflict cu fiul profesorului, după care tatăl-profesor a decis să pună la punct copilul care intrase în conflict cu fiul său. „Ancheta a fost mușamalizată astfel încât să fie depășite termenele de intervenție juridică”, spune o rudă a victimei, care a apelat la redacția ZdG, în speranța că, făcând publică această situație, organele de drept vor face lumină asupra cazului copilului bătut la Trebujeni.

Avocatul victimei, Cătălin Istrate, susține că e un caz mai deosebit, deoarece e vorba despre maltratarea unui copil de către o persoană care activează în cadrul unei instituții de învățământ, în calitate de profesor. „În urma unei cerți dintre acest minor și fiul profesorului, acesta a decis să-l prindă în mijlocul satului, să-l bată, să-l maltrateze, să-l urce în mașină, să-l ducă la o cafenea al cărei proprietar este. Nu știu ce a făcut acolo cu minorul, după toate, minorul a fost trimis acasă. (…) A fost sesizată poliția, s-au purtat niște discuții, presupun că au fost și amenințați, întrucât, ulterior, poliția așa și nu a dispus efectuarea unei expertize medico-legale, nu a ridicat probe, nici nu a avut diligența să verifice cu cine discută, or, persoana cu care au discutat oamenii legii – concubinul mamei victimei, nu este reprezentant legal al copilului”, explică avocatul.

„Pe de-o parte, avem un copil cu traume fizice și psihologice, care pot lăsa amprente pe viață, și, pe de altă parte, avem instituțiile statului, care nu au întreprins nimic în acest caz”

Potrivit lui Cătălin Istrate, poliția a aplicat o sancțiune contravențională – amendă, evitând să inițieze o cercetare penală. „De un an de zile noi umblăm peste tot, pe la Ministerul Educației, pe la Direcția Educație, pe la Procuratură, Poliție, ca să elucidăm acest caz. Și tocmai peste un an de zile, după toate demersurile, plângerile noastre sunt respinse, pe motiv că profesorului i-a fost aplicată o pedeapsă contravențională. Da, este corect, o persoană nu poate fi pedepsită de două ori pentru aceeași faptă. Deci, pe de-o parte, avem un copil cu traume fizice și psihologice, care pot lăsa amprente pe viață, și, pe de altă parte, avem instituțiile statului, care nu au întreprins nimic în acest caz: nu a fost efectuată nicio expertiză. Direcția Educație, în calitate de răspuns, ne-a explicat că a purtat discuții cu profesorul și l-a rugat să nu mai aplice violență față de elevi nici în instituție, nici în afara instituției. E singura acțiune a instituțiilor din domeniul Educației”, elucidează avocatul, acuzând că, timp de un an, organele de urmărire penală au tergiversat dosarul, nu au întreprins nimic, doar au întins termenele, informând tardiv apărătorul victimei despre unele decizii, astfel încât acestea să nu mai poată fi contestate.

„Toate aceste tergiversări sunt în favoarea persoanei care a agresat acest copil. Poliția de la Orhei a audiat-o o singură dată pe mama, dar nu a întreprins nimic mai mult. Noi am depus cerere la Procuratura Generală, am explicat cum este tergiversat cazul. Apropo, acest caz se încadrează și în articolul «răpire de persoană», dat fiind că au băgat în mașină un minor și l-au dus, însângerat cum era, într-o direcție necunoscută. După verificările Procuraturii Generale, Procuratura Orhei și-a anulat refuzul și a pornit totuși dosar penal pe răpire și pe huliganism, dar avem deja mai mult de un an de zile în care nu a fost întreprinsă nicio acțiune procedurală”, mai explică avocatul Istrate.

Reprezentantul victimei afirmă că „băiatul e speriat, se duce cu frică la lecții. În memoria lui este acea zi, zi de hram, în care profesorul de cultură fizică, împreună cu soția sa, l-au dus la un butic unde se vinde cafea. Acolo l-au spălat de sânge, după care l-au trimis acasă. Poliția nu a colectat probe, nu a interogat martorii. Nimic. Este clar că organele de drept încearcă să acopere acest caz. Polițistul a crezut celor relatate de concubin, care s-a prezentat ca fiind tatăl victimei, deși e un străin pentru acest copil. Noi am anulat acel proces-verbal, nu mai există impedimente care nu le-ar permite să acționeze. Acest ping-pong e un argument clar că e o tentativă de tergiversare a anchetei. Chiar atât de mare poate fi influența unui profesor de educație fizică asupra organelor de anchetă? Profesorul muncește în continuare în cadrul instituției. Mama vrea dreptate. Copilul are probleme de sănătate din cauza acestui caz.”

Opinii: mama, directoarea gimnaziului, profesorul de educație fizică și procurorul

Galina Cebotari, mama băiatului maltratat, spune că și până azi pe fiul său îl doare capul, urechea. „Mereu trebuie să ne adresăm la medici. Are ore la acel învățător. Nu cred că un conflict banal între doi copii, un conflict de la o praștie, trebuia să ducă la așa probleme pentru sănătatea copilului nostru. Am fost la Procuratura Orhei, am discutat, dar așa cum se întinde totul, i-am dat procură unei rude ca să se ocupe el mai departe”, spune mama adolescentului.

Mariana Goncear, directoarea gimnaziului din Trebujeni, ne-a spus: „Cunosc profesorul, cunosc și cazul, nu s-a întâmplat nimic la școală și eu nu pot să comentez. El e elev în continuare. E o relație foarte bună între profesor și acest elev. Eu nu cunosc detalii, știu că s-a întâmplat într-o sâmbătă noaptea. Din ce cauză? Probabil, probleme, ca între familii. În instituție totul e bine. Cu profesorul s-a discutat, cu Direcția Educație s-a colaborat. Situația este foarte bună la moment.”

Profesorul Sergiu Popescu, fiind întrebat de ZdG ce s-a întâmplat totuși atunci, ne-a spus că nu poate să se expună. „Sunt foarte ocupat, nu am timp și nici nu sunt obligat să vorbesc. Comunic normal cu toată lumea. Nu știu ce informații și ce păreri aveți. Lucrurile nu-s chiar așa cum vorbesc unii. Eu nu am timp să vorbesc.”

Solicitat de ZdG, Veaceslav Boșcanean, procuror la Orhei, ne-a spus că în instanță se examinează o revizuire a procesului contravențional, iar „noi suntem în legătură de cauzalitate cu soluția acelui caz. Adică, așteptăm hotărârea instanței de judecată asupra cazului contravențional, întrucât persoana a fost sancționată contravențional de către colaboratorii de poliție. Noi nu putem să purcedem la acțiuni de urmărire penală atâta timp cât persoana este deja sancționată contravențional.”