UPDATE Peste 5900 de consumatori din raioanele Anenii Noi, Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești și Leova rămân deconectați de la energia electrică din cauza condițiilor meteo

UPDATE 17:40 Conform situației operative de la ora 17:00, circa 5903 consumatori din 11 localități din raioanele Căușeni, Anenii Noi, Cahul, Taraclia, Leova și Vulcănești rămân temporar fără energie electrică.

Totuși, echipele operative continuă intervențiile pentru restabilirea furnizării energiei electrice consumatorilor afectați de intemperie, anunță Premier Energy.

Pe parcursul zilei de astăzi, o parte dintre localități au fost reconectate, însă viscolul persistent și rafalele puternice de vânt au provocat noi avarii în alte zone.

„Cea mai dificilă situație se atestă în raionul Vulcănești, unde drumurile sunt înzăpezite și accesul către instalații este limitat, echipele fiind nevoite să inspecteze pe jos liniile electrice prin câmp deschis”, a precizat compania.

Premier Energy atenționează că sunt înregistrate multiple cazuri de rupturi de conductoare. „Din motive de securitate, unele porțiuni ale rețelei sunt deconectate controlat până la remedierea completă a defecțiunilor.”

Știrea inițială…

Conform situației operative de la ora 13:30, în aria de gestiune a Premier Energy Distribution, din cauza condițiilor meteo extreme, energia electrică lipsește parțial în 8 localități, anunță miercuri, 18 februarie, compania. Sunt afectați aproximativ 4222 de consumatori din raioanele Anenii Noi, Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești și Leova.

Potrivit Premier Energy, brigăzile operative muncesc în teren pentru restabilirea rețelelor avariate de viscolul ṣi ninsoarea abundentă, ținând cont de regulile de securitate.

„Vântul puternic și precipitațiile provoacă ruperea conductoarelor, iar accesul în unele zone este îngreunat de drumurile acoperite de zăpadă”, a menționat compania.

Consumatorii sunt rugați să respecte regulile de securitate electrică:

Nu atingeți conductoarele electrice căzute sau cablurile avariate;

Ocoliți liniile electrice deteriorate;

Nu interveniți în instalațiile electrice.

Dacă observați pericole (linii electrice căzute pe străzi sau în apropierea instituțiilor), anunțați imediat operatorul la 022 43 11 11.

Codul portocaliu și galben de intensificări ale vântului și precipitații puternice a intrat în vigoare pe 18 februarie, de la ora 02:00 și va fi valabil până la ora 20:00, a anunțat Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).

Cod portocaliu vizează zona de nord a țării și vor cădea precipitații puternice, predominant sub formă de ninsoare (20–35 l/m²).

Cod galben vizează zona de centru, unde va ninge însemnat cantitativ (7–19 l/m²).