Zilele cu ploaie continuă: prognoza meteo pentru sâmbătă, 6 iunie

Pentru ziua de sâmbătă, 06 iunie 2026, meteorologii anunță vreme instabilă pe întreg teritoriul țării, cu averse și descărcări electrice în toate regiunile.

Conform datelor de pe site-ul Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM), raioanele din centrul țării sunt prognozate temperaturi maxime până la +26°C. În sudul țării, valorile termice vor urca până la +28°C pe timp de zi. În nordul republicii temperaturile maxime vor atinge +23°C.

Vântul va sufla moderat din sud-est, cu viteze de până la 27 km/h, pe tot teritoriul țării.

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) a emis cod galben de instabilitate atmosferică, referindu-se în special la descărcări electrice, și cod galben de ploi însemnate cantitativ.

Codul galben de instabilitate atmosferică este valabil pentru sâmbătă, 6 iunie, în intervalul orelor 13:00 – 23:00.

„Pe arii extinse se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15–30 l/m²) cu grindină și vijelii în rafale de până la 15–20 de metri pe secundă”, potrivit AMM.

Codul galben de ploi însemnate cantitativ este valabil pentru duminică, 7 iunie, pentru întreaga zi.