Cod galben de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide, din cauza ploilor prognozate

„Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu” (AMM) a emis, după avertizarea de ploi abundente, cod galben de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide în zonele unde se vor înregistra cantități semnificative de precipitații, pentru weekend-ul 6-7 iunie.



„Având în vedere situația hidrometeorologică actuală și avertizarea meteorologică privind căderea izolată a averselor puternice, cu acumulări de precipitații de 15-45 l/m², acestea pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe unele râuri mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri”, se arată într-o avertizare emisă de AMM.

Instituția recomandă administrațiilor publice locale și agenților economici în subordinea cărora se află lacurile de acumulare să monitorizeze cu atenție starea barajelor, podurilor și a căilor de evacuare a apei, în vederea prevenirii eventualelor situații de risc și respectării recomandărilor autorităților competente.

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) a emis cod galben de instabilitate atmosferică, referindu-se în special la descărcări electricee, și cod galben de ploi însemnate cantitativ.

Codul galben de instabilitate atmosferică este valabil pentru sâmbătă, 6 iunie, în intervalul orelor 13:00 – 23:00.

„Pe arii extinse se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15–30 l/m²) cu grindină și vijelii în rafale de până la 15–20 de metri pe secundă”, potrivit AMM.

Codul galben de ploi însemnate cantitativ este valabil pentru duminică, 7 iunie, pentru întreaga zi.

„Pe arii extinse va ploua, periodic averse puternice (prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15–45 l/m²). Izolat ploile vor fi însoțite de descărcări electrice”, transmite AMM.

Avertizările meteo sunt valabile pentru întreg teritoriul R. Moldova, conform hărții oficiale emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu.