Circa 70 de mii de alegători sunt așteptați la urne, la alegerile locale noi din 17 mai, în 12 localități din țară

Numărul total al cetățenilor cu drept de la alegerile locale noi din 12 localități din țară ajunge la circa 70 de mii. În cadrul scrutinului vor avea loc alegeri pentru funcția de primar și de consilier în consiliul local și referendumuri de revocare a primarilor, informează Comisia Electorală Centrală (CEC).

Pe 17 mai 2026, alegeri locale noi vor avea loc în satul Costești și comuna Ruseștii Noi din raionul Ialoveni, satul Mașcăuți, raionul Criuleni, comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești, orașul Taraclia, raionul Taraclia, municipiul Orhei, raionul Orhei, satul Topala, raionul Cimișlia, satul Copceac, UTA Găgăuzia, satul Plop, raionul Dondușeni și comuna Frumușica, raionul Florești.

În aceeași zi vor fi organizate și referendumuri locale privind revocarea primarului din satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia și comuna Sadîc, raionul Cantemir.

Sursa: CEC

Conform CEC, alegătorii care și-au stabilit domiciliul în una din localitățile sus menționate după data de 17 februarie 2026, nu vor putea vota la alegerile locale noi și referendumurile locale din 17 mai 2026. Codul electoral prevede că, în cazul alegerilor locale și referendumurilor locale, termenul înregistrării domiciliului sau reședinței temporare nu poate fi mai mic de 3 luni până la data primului tur de scrutin.