Ciocniri puternice, de-a lungul graniţei dintre Pakistan şi Afganistan

Ciocniri intense au izbucnit, sâmbătă seara, de-a lungul graniţei dintre Pakistan şi Afganistan, după un atac la talibanilor asupra unor posturi militare pakistaneze, relatează The Guardian, citat de News.ro.

Escaladarea vine după un atac aerian pakistanez la Kabul, care a avut loc în această săptămână, după cum au relatat oficiali de securitate din ambele ţări.

Talibanii au lansat represalii armate împotriva trupelor pakistaneze, susţinând că Islamabadul a desfăşurat atacuri aeriene pe teritoriul afgan, potrivit unor oficiali talibani din mai multe provincii. Ei au susţinut că au cucerit două posturi de frontieră pakistaneze în provincia Helmand din sud, fapt confirmat de autorităţile locale.

Oficiali din domeniul securităţii din Pakistan au recunoscut că au avut loc ciocniri în mai multe zone de frontieră, subliniind că răspund în forţă.

„În această seară, forţele talibane au deschis focul la mai multe puncte de frontieră. Am răspuns cu artilerie la patru locaţii de-a lungul frontierei”, a declarat un oficial guvernamental pakistanez pentru Guardian.

„Nu vom tolera vreo agresiune din partea talibanilor afgani pe teritoriul nostru. Forţele pakistaneze au răspuns în forţă, vizând eficient mai multe posturi de graniţă afgane”, a adăugat oficialul.

Armata pakistaneză a folosit artileria, tancuri şi arme uşoare şi grele în contraatacuri.

Joi, două explozii au fost raportate în capitala afgană şi o alta în sud-estul Afganistanului. În consecinţă, Ministerul Apărării, condus de talibani, a acuzat Pakistanul de „încălcarea suveranităţii” în legătură cu atacurile.

Analiştii afirmă că ultimele zile au arătat cât de profunde sunt tensiunile de la graniţă.

Michael Kugelman, un analist de la Washington DC privind Asia de Sud, a afirmat: „Atacurile intensificate peste graniţă asupra forţelor pakistaneze, lovituri pakistaneze neobişnuit de intense în Afganistan şi răspunsul talibanilor au creat o furtună perfectă pentru probleme. Dacă adaugi faptul că Afganistanul nu recunoaşte graniţa, precum şi proliferarea dezinformărilor privind criza, toate astea conturează o situaţie precară”.

Relaţiile dintre Afganistan şi Pakistan

Relaţiile dintre Afganistan şi Pakistan au fost tensionate în ultimele luni din cauza acuzaţiilor Islamabadului conform cărora Kabulul găzduieşte TTP, care a desfăşurat atacuri în Pakistan.

Kugelman consideră că pentru Pakistan „riscul este că, după atacurile sale recente în Afganistan, va stimula TTP să desfăşoare represalii, ceea ce ar putea duce la noi şi poate mai intense operaţiuni ale Pakistanului în Afganistan”.

„Şi apoi ciclul s-ar putea repeta. Nu există câştigători sau soluţii uşoare pe termen lung aici”, a adăugat el.

„Dacă vedem o de-escaladare acum, nu am scăpat deloc”, a spus acesta.

Cele două ţări au o graniţă comună de circa 2600 de kilometri, cu teren accidentat şi muntos, cunoscută ca Linia Durand.