Cine sunt potențialii deputați din noul Parlament? Listele și profilurile partidelor

După procesarea a 99% de voturi, PAS obține majoritatea în Parlament cu 55 de mandate, urmat de Blocul Electoral „Patriotic” cu 26 de mandate, Blocul „Alternativa” – 8, iar Partidul Nostru și Democrația Acasă – câte 6 mandate.

ZdG vă propune să vedeți listele deputaților înregistrate la Comisia Electorală Centrală în funcție de numărul de mandate provizoriu obținut în urma alegerilor parlamentare, dar și profilurile formațiunilor.

PAS – 55 mandate

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiune care a condus R. Moldova în ultimii patru ani. Formațiunea de centru-dreapta susține aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană, condamnă războiul Rusiei din Ucraina și militează pentru lupta împotriva corupției.

Nr.d/oNumelePrenumeleProfesiaFuncţia
1.GrosuIgorIstoricDeputat
2.ReceanDorinEconomistPrim-ministru
3.GhermanDoinaLector universitarDeputat
4.PopescuNicolaeCercetător, expert în relații internaționale și de securitateCo-director al Programului pentru  Securitate Europeană
5.SpatariMarcelExpert în politici publiceConsultant
6.RoșcaVeronicaLector universitarDeputat
7.PopșoiMihailSpecialist relații internaționaleViceprim-ministru, Ministru
8.BoleaVladimirIstoric/JuristViceprim-ministru, Ministru
9.Nicolaescu-OnofreiLilianaPedagogDeputat
10.NichitaAnastasiaPolițistăOfițer
11.BotgrosNicolaeArtistDirector artistic al Orchestrei „Lăutarii”
12.CheianuConstantinFilolog
13.PerciunDanSpecialist științe politiceMinistru
14.AdamciucLudmilaSpecialist politici socialeCoordonator Proiect
15.CarpLilianIstoricDeputat
16.AcbașMariaProfesor/ContabilAdministrator
17.BostanViorelProfesor universitar, cercetătorRector
18.CebanEmilMedic urologRector
19.VolohLarisaProfesor de istorie și etnografieDeputat
20.BelousVictoriaJuristMinistru
21.MarianRaduEconomistDeputat
22.DruțăMihailIstoricDeputat
23.AdamMarcelaFilolog, profesor de limbă și literatură românăDeputat
24.LazarencuSergiuEconomistMinistru
25.PotîrnicheMaximSportiv de performanțăFotbalist
26.NovacLarisaPedagog, manager educaționalDeputat
27.GrozaIonProfesor de teologieDeputat
28.GonțaMariaProfesoarăDeputat
29.RobuValeriuProfesor de muzicăDirector
30.QatrawiErsiliaAsistentă socială, JuristDeputat
31.PâslariucVirgiliuIstoricDeputat
32.CatlabugaLudmilaContabilitate și AuditMinistru
33.DavidoviciNataliaJurnalistDeputat
34.CojuhariRomanEconomistDirector General
35.ChiriacIgorJuristDeputat
36.MorozovaMarinaEconomistDeputat
37.CaliniciAnaJuristSecretar de statal Guvernului
38.BaraboiAlicBusiness și AdministrareAdministrator
39.IonașIlieFinanțistPrimar
40.DraganelNicolaeIstoric, profesor de istoriePreședintele raionului  Călărași
41.GrădinaruVasileJuristDeputat
42.PlîngăuDinuJuristConsultant
43.IstratiiDorianEconomistDeputat
44.BelîiAdrianMedic specialist, anestezie-terapie intensivăDeputat
45.CheptonarAndrianSpecialist în informații și comunicare/ managerDeputat
46.CătănoiArtemieJuristDeputat
47.MacariStelaInginer-constructor modelierȘefă înindustria prelucrătoare
48.CucuietuTatianaInginer în sisteme și rețele electroenergeticeSecretar Generaladjunct al Guvernului
49.ButuceaAnaProfesoară de limbă și literatură românăPrestări servicii domestice
50.DraganGalinaProfesoară de informaticăConsilier municipal
51.MijaArturEconomistSecretar General
52.BăluțelAdrianEconomistȘeful cabinetului Președintelui RM
53.SincheviciEugeniuAdministrație PublicăDeputat
54.LevinschiIurieAgronom -tehnologPreședintele raionului Hîncești 
55.BabiciIonLicențiat în dreptDeputat

Blocul Electoral „Patriotic” – 26 mandate

După ce au discutat la aceeași masă în țara lui Putin, Igor Dodon, Irina Vlah și Vasile Tarlev au revenit la originile lor politice – adică alături de comuniștii lui Vladimir Voronin, cel care i-a propulsat în scena politică pe fiecare dintre ei. Au format împreună Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, așa cum se numește noua structură creată în contextul alegerilor parlamentare. 

Ulterior, la 19 septembrie 2025, Ministerul Justiției al R. Moldova a depus cererea de chemare în judecată în temeiul prin care a solicitat dispunerea limitării activității Partidului Politic Partidul Republican „Inima Moldovei”, (abreviat – PRIM) pe un termen de 12 luni și aplicarea măsurii asiguratorii sub formă de limitare a activității PRIM pe perioada examinării cauzei, până la pronunțarea în fond. Prin încheierea din 25 septembrie 2025 a Curții de Apel Centru s-a aplicat măsura asiguratorie sub formă de limitare a activității Partidului Politic Partidul Republican „Inima Moldovei” pe perioada examinării cauzei, până la pronunțare în fond.

Reprezentanții PRIM s-au adresat în instanță. Reclamanții au menționat că prin încheierea din 25 septembrie 2025 a Curții de Apel Centru, executorie din momentul pronunțării, s-a limitat activitatea PRIM, parte componentă a Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei.

La 26 septembrie 2025, Comisia Electorală Centrală a inițiat procedura de executare a încheierii judecătoreşti din 25 septembrie 2025 a Curții de Apel Centru, iar PRIM a fost exclus din Blocul „Patriotic”, la fel ca și candidații săi.

Curtea Supremă de Justiție a respins recursul depus de Partidul Republican „Inima Moldovei”, astfel că formațiunea condusă de Irina Vlah rămâne în afara cursei electorale. Completul de judecată al CSJ „apreciază ca fiind irelevante argumentele recurenților, precum că prima instanță nu a răspuns la toate motivele acțiunii, selectând în mod arbitrar spre evaluare doar presupuse aspecte „esențiale”, se arată în decizia CSJ.

NumelePrenumeleProfesiaLocul de muncă
DodonIgoreconomistPSRMmun. Chișinău
CaramanDianaeconomistParlamentul RMmun. Chișinău
TarlevVasileinginerPP „Viitorul Moldovei”
GreceanîiZinaidaeconomist-finanțistParlamentul RMmun. Chișinău
BatrînceaVladjuristParlamentul RMmun. Chișinău
StarîşConstantinjurnalistParlamentul RMmun. Chișinău
NovacGrigorejuristParlamentul RMmun. Chișinău
OdnostalcoVladimirpsihologParlamentul RMmun. Chișinău
PilipeţcaiaAllainginerParlamentul RMmun. Chișinău
CebotariOlgadiplomatPSRMmun. Chișinău
GodorojaAndreieconomistSecretariatul Parlamentului RMmun. Chișinău
RăileanuAdelajurnalistParlamentul RMmun. Chișinău 
DomentiucAdrianinginer-mecanicConsiliul municipal Chișinăumun. Chișinău
UzunGrigoriiinginer
VoicuPaveljuristConsiliul municipal Bălțimun. Bălți
SibovaIngainginerParlamentul RMmun. Chișinău
ŢîrdeaBogdatpolitologParlamentul RMmun. Chișinău
MuducValeriueconomistParlamentul RMmun. Chișinău
Ursu-AntociAlajuristParlamentul RMmun. Chișinău
CernegaVeraeconomistConsiliul raional Rezinaor. Rezina
PavaloiDorinjuristConsiliul raional Bricenior. Briceni
LebedinskiiAdrianjuristConsiliul municipal Chișinăumun. Chișinău
DarovannaiaAllaeconomiceParlamentul RMmun. Chișinău
CenuşaMarcelprofesorConsiliul raional Cahulmun. Cahul
VoroninVladimirjuristParlamentul RMmun. Chișinău
BurdujaPetrueconomistParlamentul RMmun. Chișinău

Blocul „Alternativa” – 8 mandate

În frunte cu politicieni care au un trecut pro-rus, Blocul Politic „Alternativa” se poziționează drept o alternativă pro-europeană. Din blocul înregistrat cu numărul 10 în buletinul de vot fac parte Mișcarea Alternativă Națională, condusă de primarul Chișinăului Ion Ceban, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, în frunte cu fostul premier Ion Chicu, Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic, condus de fostul deputat și ideolog comunist Mark Tkaciuk, precum și o echipă în frunte cu Alexandru Stoianoglo, fost deputat, fost procuror general și fost candidat susținut de Partidul Socialiștilor la alegerile prezidențiale din 2024.

NumelePrenumeleDomiciliul/reședința****ApartenențapoliticăProfesiaLocul de muncă
CebanIonmun. ChișinăuMANmatematicianPrimăria mun. Chișinău
StoianogloAlexandrmun. ChișinăuNeafiliatjuristSC „AGROSEMINVEST” SRL
ChicuIonmun. ChișinăuPDCMeconomistPDCM
TkaciukMarcmun. ChișinăuPAC-CCistoricPP „Stratum Plus”
VartaneanGaikmun. ChișinăuMANpolitologParlamentul Republicii Moldova
IaconiLilianamun. ChișinăuPDCMeconomistMinisterul Finanțelor
UrsuOlgamun. ChișinăuMANeconomistPrimăria mun. Chișinău
CunevaGabrielamun. ChișinăuNeafiliatăeconomistSC „Ask Me” SRL

Partidul Nostru – 6 mandate

Formațiunea „Partidul Nostru” este al 22-lea și ultimul concurent electoral înregistrat de Comisia Electorală Centrală. Cap de listă este președintele partidului, Renato Usatîi, figura principală a formațiunii, ceilalți membri având o vizibilitate publică redusă. 

Partidul nu a acces niciodată în Parlament, însă a obținut mai multe funcții de primari, majoritatea în nordul R. Moldova. Inclusiv Renato Usatîi a fost primar în municipiul Bălți. 

   Numele  PrenumeleProfesiaFuncţiaLocul de muncă
UsatîiRenatoPedagogPreședintele partiduluiPartidul Politic ,,Partidul Nostru”
GrițcoElenaJurist AdministratorFundația ”MOLDOVA NOASTRĂ”
CereteuNinaJuristPrimarPrimăriaorașului Drochia
BerlinschiiAlexandrJuristJuristPartidul Politic   ,,Partidul Nostru”
IvanovSergheiInginerAdministratorSRL ,,ProFARM INVEST”
OnuțuStelaJuristPrimarPrimăriaor. Glodeni

Democrația Acasă – 6 mandate

Partidul Politic „Democrația Acasă”, pe scurt PPDA, este o formațiune cu doctrină populară. În ultimii ani, formațiunea politică și liderul acesteia, Vasile Costiuc, s-au aliat cu partidul extremist AUR din România, condus de George Simion.

NumelePrenumeleProfesiaFuncţiaLocul de muncă
CostiucVasileProfesor de istorie și geografiePreședintePPDA
StefancoSergiuManagement și activitateAdministratorGT „Stefanco Sergiu”
Țurcan-OborocAnaSpecialist relații internaționaleȘef al secției„Transport și aprovizionare”FPC Cheton Grup SRL
MeșinăValentinaFilologPrimarPrimăria Ruseștii Noi
ChițuAlexandruJuristAdministratorAleserm Tur SRL
VerșininAlexandruPolitologAdministratorMarketing &PR SRL
