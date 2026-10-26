Cine sunt laureații „Premiului Național” pentru anul 2026? Pe listă sunt reprezentanți ai artei, sportului și științei
La ședința Guvernului de miercuri, 28 octombrie, urmează să fie aprobată lista laureaților care vor primi „Premiul Național” pentru 2026.
Candidaturile au fost alese la ședința din 1 octombrie a Comisiei pentru decernarea Premiului Național, în urma procedurii de vot secret.
Conform notei de fundamentare a proiectului, „Premiul Național” reprezintă una dintre cele mai prestigioase distincții acordate pentru recunoașterea contribuțiilor remarcabile în domeniul de importanță națională.
„Este cunoscut faptul că, anual, guvernul decernează până la 10 premii Naționale pentru realizări remarcabile în domeniul științei, culturii, artei și sportului care au contribuit la promovarea imaginii țării pe plan internațional și au avut un impact considerabil asupra progresului tehnico-științific și socio-economic. Premiul Național constă din diplomă, medalie și recompensă bănească în valoare de 100 mii lei”, se arată în document.
Lista laureaților:
- Claudia Partole, poetă, prozatoare, dramaturgă, eseistă și jurnalistă, pentru întreaga activitate literară și culturală, contribuția de durată la dezvoltarea literaturii pentru copii și tineret, precum și pentru promovarea lecturii și formarea culturală a tinerei generații.
- Veaceslav Fisticanu, artist plastic și pedagog, Maestru în Artă, pentru întreaga activitate artistică și pedagogică, contribuția remarcabilă la dezvoltarea picturii contemporane din Republica Moldova, formarea generațiilor de artiști plastici și promovarea artei plastice naționale;
- Valeriu Jereghi, regizor, scenarist și scriitor, Maestru în Artă, Artist al Poporului, Cavaler al Ordinului Republicii, pentru realizarea volumului „Nuvele cinematografice”, lucrare de înaltă valoare artistică și literară, pentru meritele și realizările remarcabile în domeniul cinematografiei, precum și pentru contribuția substanțială la dezvoltarea artei naționale și promovarea imaginii Republicii Moldova pe plan internațional;
- Valeriu Cușnir, medic oftalmolog, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale, șef al Catedrei oftalmologie și optometrie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, pentru contribuția remarcabilă la dezvoltarea oftalmologiei și optometriei din Republica Moldova, modernizarea metodelor de diagnostic și de tratament al afecțiunilor oculare, dezvoltarea transplantologiei corneene, cercetarea aplicativă și formarea specialiștilor în domeniu;
- Igor Povar, doctor habilitat în științe chimice, șef al Laboratorului „Metode Fizico-Chimice de Cercetare și Analiză” din cadrul Institutului de Chimie al Universității de Stat din Moldova, pentru ciclul de rezultate științifice „Fundamente termodinamice pentru predicția și controlul proceselor chimice complexe în tehnologii de tratare a apelor și protecție a mediului”;
- Margareta Curtescu (Maria Abramciuc), doctor în filologie, cercetător științific coordonator în cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Universității de Stat din Moldova, critic literar, eseistă și scriitoare, pentru contribuția la cercetarea și valorificarea literaturii române din Basarabia, dezvoltarea criticii și istoriei literare, în special prin elaborarea lucrării „Critici literari și eseiști din Basarabia (1990-2020). Dicționar selectiv”, precum și pentru activitatea universitară, creația poetică și promovarea valorilor culturale românești;
- Oleg Crețul, sportiv de performanță la para judo, Maestru Emerit al Sportului, Antrenor Emerit al Republicii Moldova, președinte al Comitetului Paralimpic al Republicii Moldova și președinte de onoare al Federației Sportive Naționale de Judo pentru Persoane cu Dizabilități, pentru performanțele sportive de referință, contribuția deosebită la consolidarea și promovarea mișcării paralimpice din Republica Moldova, la pregătirea sportivilor paralimpici și la promovarea imaginii țării pe plan internațional.