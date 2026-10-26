Cine sunt laureații „Premiului Național” pentru anul 2026? Pe listă sunt reprezentanți ai artei, sportului și științei

La ședința Guvernului de miercuri, 28 octombrie, urmează să fie aprobată lista laureaților care vor primi „Premiul Național” pentru 2026.

Candidaturile au fost alese la ședința din 1 octombrie a Comisiei pentru decernarea Premiului Național, în urma procedurii de vot secret.

Conform notei de fundamentare a proiectului, „Premiul Național” reprezintă una dintre cele mai prestigioase distincții acordate pentru recunoașterea contribuțiilor remarcabile în domeniul de importanță națională.

„Este cunoscut faptul că, anual, guvernul decernează până la 10 premii Naționale pentru realizări remarcabile în domeniul științei, culturii, artei și sportului care au contribuit la promovarea imaginii țării pe plan internațional și au avut un impact considerabil asupra progresului tehnico-științific și socio-economic. Premiul Național constă din diplomă, medalie și recompensă bănească în valoare de 100 mii lei”, se arată în document.

Lista laureaților: