Alte două acorduri cu CSI urmează să fie denunțate de autoritățile R. Moldova

Autoritățile R. Moldova urmează să denunțe alte două acorduri de colaborare cu statele membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cele două proiecte de hotărâre urmează să fie votate la ședința Guvernului din 28 octombrie.

Ambele acorduri vor fi propuse la vot de către ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș și sunt: „cu privire la crearea sistemelor naţionale compatibile de telemedicină, dezvoltarea şi utilizarea în continuare a acestora, semnat la Sankt Petersburg la 19 noiembrie 2010” și „memorandumul de colaborare a statelor-membre ale CSI în domeniul creării sistemelor consultativ-diagnostice naționale compatibile de telemedicină, încheiat la Chişinău la 14 noiembrie 2008”.

În ambele cazuri, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) va notifica Comitetului Executiv al CSI denunțarea acordului.

Anterior, autoritățile de la Chișinău au mai denunțat acorduri de colaborare cu CSI, inclusiv din domeniul culturii sau educației. MAE a precizat că aceste documente sunt învechite, nefuncționale sau nu mai aduc beneficii. În plus, deciziile sunt motivate de încălcarea principiilor de suveranitate de către Federația Rusă.