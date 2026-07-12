Cine este Roman Roșca, deputatul care vine în Parlament după depunerea mandatului de către Alexandr Trubca

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că cel care va prelua mandatul de deputat depus de Alexandr Trubca este Roman Roșca. Pe lista electorală a PAS la alegerile parlamentare din 2025 acesta a fost pe locul 72.

Roman Roșca are 44 de ani, este originar din stânga Nistrului. A studiat la Universitatea de Stat. Este jurist și are un master în drept economic. Este căsătorit și are trei copii.

Roman Roșca și-a început cariera în 2006, în calitate de inspector superior în departamentul de resurse umane din cadrul Comisariatului de poliție din Tighina.

Din 2011 până în 2012, a deținut aceeași funcție în cadrul Direcției poliției transporturi a MAI. În 2016 a renunțat la cariera polițienească pentru a se lansa în afaceri și a se alătura formațiunii politice PAS.

A candidat repetat la alegerile parlamentare pe listele PAS. În martie 2024, Roman Roșca a fost ales în calitate de președinte al Comisiei parlamentare speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizărilor politice de reintegrare a R. Moldova.

Acesta este antreprenor, iar după delegarea lui Oleg Serebrian în funcția de Ambasador al R. Moldova în Turcia, acesta a îndeplinit funcția de viceprim-ministru pentru Reintegrare în Guvernul Recean, fiind responsabil de coordonarea politicilor privind reglementarea conflictului transnistrean și reintegrarea R. Moldova.