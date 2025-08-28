Cine este bărbatul învinuit că a recrutat participanți la instruiri în Bosnia și Herțegovina, destinate organizării protestelor în contextul alegerilor din 2024

Recrutorul participanților la instruiri în Bosnia și Herțegovina pentru pregătirea organizării dezordinilor în masă, în contextul alegerilor prezidențiale și referendumului din 2024, este Anatoli Prizenco.

Ziarul de Gardă a constatat că Prizenco a fost trimis în judecată pe 1 iulie, deși Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat abia la final de august.

Prizenco este vizat și de sancțiuni ale Uniunii Europene pentru desenarea stelelor lui David pe mai multe clădiri din Paris, Franța.

Ziarul de Gardă a scris atunci că „omul de afaceri” pro-rus din R. Moldova este vizat în presa internațională că ar fi sponsorizat inscripționarea Stelei lui David pe mai multe clădiri din Paris, capitala Franței.

Publicația Le Monde a scris atunci că inscripționarea Stelelor lui David pe mai multe clădiri din Franța ar fi o acțiune sponsorizată de omul de afaceri moldovean Anatoli Prizenco. Sursa citată menționează că imaginile au fost răspândite de rețeaua de propagandă pro-rusă Doppelgänger. Cazul este cercetat acum de organele de drept din Franța.

Presa franceză, dar și cea internațională a scris în 2023 că un cuplu de moldoveni a fost arestat pe 27 octombrie pentru că ar fi desenat inscripțiile cu Steaua lui David în mai multe locații din Franța, iar un alt cuplu, tot de moldoveni, suspectat de implicare în această operațiune, a reușit să fugă.

Prizenco este unul dintre cele 16 persoane cărora li s-a impus măsuri restrictive, în premieră, în decembrie 2024, de Consiliul Europei.

Potrivit comunicatului Consiliului, aceste măsuri sunt un răspuns la „acțiunile răuvoitoare ale Rusiei și la lipsa sa de respect pentru o ordine internațională bazată pe norme și pentru dreptul internațional”. Persoanelor sancționate le vor fi înghețate activele, iar cetățenilor și companiilor din UE le va fi interzis să pună fonduri la dispoziția lor. În plus, persoanele fizice vor avea și interdicții de călătorie, fiindu-șe intezis să intre sau să tranziteze teritoriile UE.

În 2012, Prizenco a fost vizat într-un scandal cu o schemă piramidală financiară, MMM Global. Prizenco era prezentat drept reprezentantul MMM în Moldova și a fost arestat după ce procurorii au deschis un dosar penal, el fiind acuzat de fraudă şi organizare a piramidei financiare. „Nicio persoană nu a avut de suferit în urma acţiunilor noastre. Este un abuz din partea procurorilor. Nu am nicio legătură cu Vasile Tarlev şi Vadim Mişin”, susţinea atunci Prizenco, după ce bloggerul rus Eduard Baghirov, decedat între timp, a postat pe internet câteva poze în care Prizenco apărea alături de fostul premier Vasile Tarlev şi fostul deputatul Vadim Mişin.

La scurt timp, Prizenco a fost eliberat din pușcărie, iar în iulie 2014 publica pe canalul său de youtube materiale video prin care susținea aderarea R. Moldova la Uniunea Vamală Rusia-Belarus.

În prezent, acesta este trimis în judecată după ce a făcut parte dintr-o grupare unde avea rolul de a selecta și recruta noi membri în cadrul grupului criminal organizat pe perioada lunilor iunie-august 2024, cărora le-ar fi facilitat călătoriile în Serbia și Bosnia și Herțegovina. „Acolo, persoanele recrutate ar fi urmat să fie instruite cum să piloteze dronele, să aplice tactici de provocare a panicii, haosului și destabilizărilor, precum și să pregătească obiecte incendiare.”

Iar, potrivit Codului penal, pentru organizarea dezordinilor în masă acesta riscă pedeapsa cu închisoarea de la 4 la 8 ani.