Recrutorul participanților la instruiri în Bosnia și Herțegovina, destinate organizării dezordinilor în masă, trimis pe banca acuzaților

Urmărirea penală în privința recrutorului participanților la instruiri în Bosnia și Herțegovina pentru pregătirea organizării dezordinilor în masă, în contextul alegerilor prezidențiale și referendumului din 2024 a fost finalizată, anunță joi, 28 august, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Totodată, potrivit PCCOCS, inculpatul este vizat și de sancțiuni ale Uniunii Europoene pentru desenarea stelelor lui David pe mai multe clădiri din Paris, Franța.

Bărbatul, originar din Anenii Noi, în vârstă de 50 de ani, avea rolul de a selecta și recruta noii membri în cadrul grupului criminal organizat pe perioada lunilor iunie-august 2024, cărora le-ar fi facilitat călătoriile în Serbia și Bosnia și Herțegovina. „Acolo, persoanele recrutate ar fi urmat să fie instruite cum să piloteze dronele, să aplice tactici de provocare a panicii, haosului și destabilizărilor, precum și să pregătească obiecte incendiare.”

De asemenea, inculpatul fiind dirijat și finanțat din exterior ar fi pus la dispoziția grupului infracțional și o mașină pentru călătoria acestora, pe care însă a înregistrat-o pe numele unei persoane interpuse, astfel încât să evite intrarea în vizorul oamenilor legii.

„Urmarea instruirilor de peste hotare, pregătirea dezordinilor în masă ar fi luat forma instigării populației din R. Moldova la proteste, provocarea nemulțumirilor în rândul populației, iar în cadrul protestelor să intervină ilegal peste forțele de ordine, să spargă cordoanele de apărare și să folosească dronele pentru incendierea diferitor obiective guvernamentale și diplomatice”, scrie PCCOCS.

Procuratura menționează că recrutorul care acționa în R. Moldova era coordonat din afara țării, iar la moment este supus și măsurilor restrictive internaționale ale Consiliului Uniunii Europene, „din motivul activităților destabilizatoare având drept obiectiv alimentarea tensiunilor în Franța (desenarea stelelor lui David pe mai multe clădiri din Paris)“ prin planificarea sau dirijarea manipulării coordonate a informațiilor și a ingerințelor sau prin implicarea în astfel de acțiuni, în mod direct sau indirect”.

Potrivit Codului penal, pentru organizarea dezordinilor în masă se impune pedeapsa cu închisoarea de la 4 la 8 ani, iar până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești finale, persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției.

Trimiterea acestuia în judecată a fost precedată de trimiterea în judecată a primilor trei participanți – un bărbat din Chișinău și două femei din Strășeni și Tiraspol.

De asemenea, în această săptămână au fost arestate alte trei persoane pentru pregătirea organizării dezordinilor în masă, după participarea la instruirile din Bosnia și Herțegovina. În acest stadiu al investigațiilor, dosarul penal include șapte învinuiți, iar până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești finale aceștia beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.