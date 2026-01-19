Cele mai frecvente urgențe pentru care au sunat cetățenii la 112 în 2025

Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 a gestionat peste 2,3 milioane de apeluri în 2025, cele mai multe solicitări fiind legate de urgențe medicale, care au constituit peste 70% din total, în special cazuri de hipertensiune arterială, afecțiuni nediagnosticate și urgențe pediatrice, scrie ZdGust.md.

În 2025, Serviciul 112 a gestionat 2 319 730 de apeluri, cu 209 736 mai puține față de anul 2024. În medie, operatorii au răspuns zilnic la 6 355 de apeluri. O evoluție pozitivă este reducerea apelurilor non-urgente, care au constituit 754 131 de cazuri, cu aproximativ 19,15% mai puțin decât în anul precedent.

Majoritatea solicitărilor au vizat urgențe medicale, care au reprezentat 70,68% din totalul apelurilor. Intervenția poliției a fost necesară în 26,46% dintre cazuri, iar pompierii și salvatorii au fost solicitați în 2,81% din situații.

Topul principalelor cazuri în funcție de numărul de solicitări este următorul:

Hipertensiunea arterială – 154 191 cazuri (13,76%)

Contra vieții și sănătății persoanei – 135 340 cazuri (12,08%)

Boală nediagnosticată – 106 604 cazuri (9,51%)

Copil bolnav – 100 068 cazuri (8,93%)

Dureri abdominale sau de spate – 98 604 cazuri (8,8%)

În domeniul transporturilor – 87 056 cazuri (7,77%)

Dureri toracice – 66 090 cazuri (5,9%)

Căderi și alte accidente – 33 268 cazuri (2,97%)

Urgențe patrimoniale – 31 686 cazuri (2,83%)

Dispnee (dificultăți de respirație) – 25 094 cazuri (2,24%)

Datele evidențiază importanța monitorizării stării de sănătate, în special în cazul afecțiunilor cardiovasculare și al urgențelor pediatrice. În domeniul poliției, cele mai multe intervenții au fost determinate de cazuri contra vieții și sănătății persoanei, incidente rutiere, urgențe patrimoniale, conflicte în familie și asupra minorilor, precum și situații economice de urgență.

Din punct de vedere geografic, municipiul Chișinău a generat aproape o treime din totalul apelurilor la nivel național. Urmează municipiul Bălți, cu 4,88%, și raioanele Orhei (1,35%), Soroca (1,18%), Ungheni (1,10%), Cahul (1,09%), Comrat (0,89%), Edineț (0,82%), Drochia (0,72%) și Fălești (0,70%).