Spania a declarat trei zile de doliu național după accidentul feroviar din Adamuz. Numărul deceselor a crescut la 39

Numărul morților în urma accidentului feroviar din Adamuz crește la 39. Alte 9 persoane sunt în stare gravă la spital. Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, a declarat de la locul accidentului că vor fi declarate trei zile de doliu național, scrie El Pais.

„Vom afla adevărul”, a asigurat prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez a garantat că, de îndată ce vor fi cunoscute detaliile accidentului, Guvernul le va face publice.

Deraierea unui tren de mare viteză din Adamuz (Córdoba), duminică după-amiază, 18 ianuarie, a provocat cel puțin 39 de morți și peste 100 de răniți. Există 43 de persoane spitalizate, dintre care nouă în stare gravă, potrivit serviciilor de urgență din regiune.

Ministrul transporturilor, Óscar Puente, a avertizat că numărul morților „nu este definitiv”. Aproape 500 de persoane călătoreau în cele două trenuri implicate în accidente: 294 în trenul Iryo Málaga-Madrid și 184 în trenul Alvia Madrid-Huelva.

Compania italiană a raportat că trenul implicat în accident fusese supus ultimei inspecții cu patru zile înainte. Regele și Regina vor vizita, de asemenea, Córdoba marți, 20 ianuarie. Președintele Andaluziei, Juan Manuel Moreno, a declarat că lucrările continuă la trenurile avariate și că procesul de identificare va fi „intens, dificil și complicat”. Garda Civilă a înființat birouri la Madrid, Sevilla, Córdoba, Huelva și Málaga pentru a colecta probe de ADN și a accelera identificarea victimelor.

Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova informat că,potrivit informațiilor furnizate de autoritățile spaniole, în ceea ce privește victimele identificate, „nu există dovezi care să indice prezența cetățenilor R. Moldova printre victimele accidentului”.