Cel puțin 12 persoane au murit în timp ce încercau să fugă de un incendiu din sudul Spaniei

Cel puțin 12 persoane au murit, iar alte 23 sunt date dispărute după ce au încercat să fugă din calea unui incendiu de vegetație izbucnit în sudul Spaniei. Pompierii continuă lupta pentru a aduce sub control unul dintre cele mai grave incendii înregistrate vreodată în țară, scrie Reuters.

Potrivit lui Antonio Sanz, responsabil pentru situații de urgență în regiunea Andaluzia, printre victime se află un cetățean spaniol, în timp ce celelalte persoane ar fi cetățeni străini care nu au respectat recomandările autorităților de a rămâne în locuri sigure.

Reuters scrue că victimele au încercat să părăsească zona cu mașinile, însă au fost surprinse de flăcările care s-au extins cu rapiditate, alimentate de vânt, într-o zonă împădurită din apropierea localității Los Gallardos, provincia Almeria.

Oficialul a precizat că patru persoane, despre care se presupune că erau cetățeni britanici, au fost găsite decedate într-un autoturism. Vehiculul avea volanul pe partea dreaptă, un indiciu că ar fi putut proveni din Marea Britanie. Alte opt victime au fost descoperite după ce și-ar fi abandonat mașinile și au încercat să se salveze fugind pe jos, pe un traseu care nu făcea parte din planul oficial de evacuare.

Multe dintre trupurile carbonizate urmează să fie identificate prin teste ADN, au anunțat autoritățile. „Incendiul s-a extins precum praful de pușcă”, a declarat președintele regiunii Andaluzia, Juan Manuel Moreno, care a descris focarul drept „unul dintre cele mai rapide și mai complexe” incendii cu care s-au confruntat autoritățile.

Moreno a avertizat că vânturile puternice prognozate pentru vineri ar putea îngreuna intervenția echipelor de salvare. Unele dintre persoanele dispărute ar putea fi turiști sau drumeți surprinși de incendiu în pădure. Salvatorii au găsit la fața locului mai multe bețe de mers, ceea ce indică faptul că unele victime ar fi putut fi pe trasee montane, notează publicația.