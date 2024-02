Cei 27 de lideri europeni, inclusiv Orban care anterior era împotrivă, au convenit asupra pachetului de ajutor pentru Ucraina în valoare de 50 de miliarde de euro

Toți cei 27 de lideri europeni au convenit asupra unui pachet de ajutor multianual pentru Ucraina în valoare de 50 de miliarde de euro. Anunțul a fost făcut de șeful Consiliului European, Charles Michel, pe pagina sa de pe platforma X.

We have a deal. #Unity



All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.



This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.



EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is…