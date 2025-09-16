CEC avertizează că solicitările pentru autorizarea sondajelor de opinie pot fi depuse până pe 18 septembrie, iar cele pentru exit-poll-uri, până pe 21 septembrie

Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță marți, 16 septembrie, despre termenii limită de solicitare a autorizării sondajelor de opinie privind preferințele politice ale alegătorilor, a exit-poll-urilor și înregistrării operatorilor de interviu în perioada electorală a alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

Astfel, conform unui comunicat al Comisiei, cererile pentru autorizarea sondajelor de opinie pot fi depuse la CEC până în ziua de 18 septembrie 2025. În cazul exit-pollurilor, cererile se vor depune cel târziu pe 21 septembrie 2025.

„Totodată, menționăm că, ultimele rezultate ale sondajelor de opinie, care au fost autorizate de către CEC în perioada electorală, vor fi publicate cu două zile înainte de ziua alegerilor, adică pe 25 septembrie 2025.

În ziua alegerilor, 28 septembrie 2025, până la ora 21:00, se interzice de a publica rezultatele oricăror sondaje de opinie privind preferințele politice ale alegătorilor. După ora 21:00 pot fi făcute publice doar rezultatele exit-pollurilor, after pollurilor și rezultatele sondajelor de opinie privind preferințele politice ale alegătorilor care au fost prezentate publicului până în ziua alegerilor”, menționează reprezentanții Comisiei.

Până acum, CEC a autorizat efectuarea a 10 sondaje de opinie în contextul alegerilor parlamentare.

Sursa: captură foto CEC

Pe 12 septembrie 2025, ZdG a scris despre sondaje telefonice „cu iz de manipulare” efectuate înainte de alegeri.

„În pofida statutului de neutralitate, autoritățile promovează apropierea de NATO, care poate duce la repetarea scenariului din Ucraina… Sunteți pentru aderarea la NATO sau?” – aceasta este una dintre întrebările la care, înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, mai mulți cetățeni sunt rugați să răspundă în cadrul unor așa-zise sondaje telefonice.

Una dintre operatoarele care efectuează pretinsele sondaje a anunțat că a fost angajată de către o asociație obștească, despre care ZdG a constatat că are adresa juridică în municipiul Comrat. Administratoarea asociației, care distribuie constant mesaje politice, iar în ultimul an a promovat pe contul ei doi concurenți înregistrați în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, a negat că asociația ar fi implicată în efectuarea sondajelor.

O secvență audio din timpul realizării unui așa-numit sondaj telefonic ne-a fost expediată la redacție de către o cititoare a Ziarului de Gardă. Persoana care a telefonat-o pe aceasta s-a prezentat ca fiind Lilia, operatoare la „Agenția Publică Independentă Centrul de Cercetări Sociale”. Majoritatea întrebărilor care sunt parte a așa-numitelor sondaje telefonice conțin date eronate, iar unele sugerează chiar și răspunsuri.