Într-un sat din Drochia ar putea fi inițiat un referendum pentru revocarea primarei

Primara satului Hăsnășenii Mari, din raionul Drochia, Angela Moroșanu, ar putea rămâne fără funcție. Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat în cadrul ședinței de luni, 1 decembrie, grupul de inițiativă, în număr de 20 de persoane, pentru colectarea semnăturilor în vederea inițierii unui referendum local pentru revocarea primarei.

Potrivit deciziei CEC, grupul va colecta, până pe 30 ianuarie 2026, semnăturile a cel puțin 10% din numărul cetățenilor cu drept de vot care domiciliază în satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, ceea ce constituie 123 de semnături din numărul total de 1 226 de alegători.

Conform grupului, motivul ar fi depășirea atribuțiilor funcționale ale primarei.

„Grupul de inițiativă a prezentat un contract de arendă reziliat de către primar, încheiat pe baza unei decizii a Consiliului local. Autorii spun că rezilierea s-a realizat neconform. De asemenea, se menționează executarea neautorizată a unor lucrări de reparații la o instituție preșcolară în valoare de 213 mii de lei și construcția unui drum până la proprietatea primarului, fără acte ilegală, precum și lipsa de transparență în gestionarea banilor publici. Se mai invocă blocarea proiectului privind deschiderea unei farmacii în localitate”, a explicat președinta CEC, Angelica Caraman.

Primara Angela Moroșan respinge acuzațiile.

„De când am preluat mandatul, duc o luptă aprigă cu Andrei Arhirii (conducătorul grupului de inițiativă n.r.), știu foarte mult că el tinde să devină primar, acesta a candidat de două sau de trei ori și nicidecum nu a câștigat acest mandat. Asta este o răzbunare din partea lui. De când am devenit primară dau doar explicații la Centrul Național Anticorupție, Procuratură și Inspectoratul General al Poliție. Nu mă ocup de alte chestiuni ale satului. Nu sunt vinovată, am acționat transparent și nu mi-am atribuit nimic”, a menționat primara.

Angela Moroșan a fost aleasă primara satului Hăsnășenii Mari în urma alegerilor locale din 2023 pe lista Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM).