CEC a sancționat Blocul „Alternativa” pentru un video în care Ion Ceban ține un buletin de vot pe care a fost aplicată ștampila VOTAT

În ședința de astăzi, 26 septembrie, Comisia Electorală Centrală (CEC) a examinat o contestație depusă de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) împotriva „аcțiunilor ilegale ale Blocului Electoral ALTERNATIVA și ale lui Iоn Сeban, саndidаt lа funcția de deputat”.

Membrii CEC au decis să aplice sancțiune sub formă de avertisment pentru a preveni „eventuale încălcări pe parcursul campaniei”.

„Fapta de utilizare a buletinului de vot în forma aprobată de autoritatea electorală în calitate de afiș electoral depășește limitele agitației electorale, or acțiunea în sine generează opinia conform căreia concurentul electoral folosește buletine de vot în campania electorală având astfel o poziție garantată oficial sau îndeamnă alegătorii să voteze într-un anumit fel, ceea ce afectează în esență libertatea votului. De asemenea, în calitate de material de agitație electorală, potrivit punctului 19 din Regulamentul de furnizare, de distribuire și de difuzare a publicității politice electorale și a mesajelor de interes public, aprobat prin Hotărârea CEC nr.11/55 din 2023 fiecare material de publicitate electorală trebuie să conțină transparență și anume să includă mențiunea de publicitate electorală achitat conform facturii, contracului, nr, data și anul”, a precizar CEC.

Conform contestației depuse de PAS, la data de 22-23 septembrie 2025 în spațiul public а fost distribuit un video în саrе араre Iоn Ceban unde ține în mână un buletin de vot și îndeamnă cetățenii să aplice ștampila „VOTAT”, cum era prezentat în video.

„Considerăm сă acțiunile întreprinse de concurentul electoral constituie о încălcare gravă а legislației electorale și а principiilor fundamentale care guvemează procesul electoral. Alegerile trebuie să se desfășoare în condițiile respectării stricte а legalității, а transparenței și а egalității de șanse între concurenții electorali. Or, рrin араriția publică а concurentului electoral, ținând în mână un buletin de vot, se aduce о atingere serioasă credibilității procesului electoral și se transmite un mesaj înșelător către alegători. Difuzarea unor asemenea imagini induce percepția că buletinul de vot, document oficial al CEC, ar putea fi utilizat de un partid în scop de propagandă. (…) Încălcarea admisă de Ion Ceban îl favorizează în contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare oferindu-i acces la resurse administrative, precum și o vizibilitate sporită continuând să apară oficial la evenimente în calitate de primar, ceea ce poate fi perceput ca o promovare electorală indirectă”, se arată în contestația depusă de PAS.

Astfel, prin contestația depusă, reprezentantul PAS, Sergiu Gherciu a solicitat „constatarea încălcării legislației electorale de către Blocul Electoral „ALTERNATIVA” și de către Ion Ceban și aplicarea mai multor sancțiuni: privarea de timpii de antenă gratuiți și/sau contra plată pentru o perioadă de la 24 până la 48 de ore, fie lipsirea de alocații de la bugetul de stat”.

Pe 24 septembrie, Ofițerii Inspectoratului General al Poliției (IGP) au descins cu verificări, în baza unei informații parvenite de la Serviciul Fiscal de Stat, la o tipografie din capitală.

Astfel, acolo au fost depistate și ridicate 200 de buletine de vot pe care era aplicată ștampila „VOTAT” în dreptul Blocului electoral „Alternativa” antrenat în alegerile parlamentare.

Ulterior, Ion Ceban a declarat în cadrul unei conferințe de presă că anunțul poliției privind cele 200 de buletine de vot depistate la o tipografie este o „minciună marca PAS în plină complicitate cu organele de stat”.